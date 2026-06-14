Ραντεβού θανάτου πίσω από την εκτέλεση στα Εξάρχεια: 20 ποινικά αδικήματα στο «βιογραφικό» του 25χρονου

Μόλις λίγα μέτρα από το αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων στα σκαλάκια προς τον λόφο Στρέφη στη συμβολή Καλλιδρομίου και Μπενάκη έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου ένας 25χρονος άνδρας υπήκοος Τουρκίας.

Αν και το κίνητρο της δολοφονίας δεν έχει αποσαφηνιστεί, όλα δείχνουν πως ήταν ένα ραντεβού θανάτου, μια εν ψυχρώ εκτέλεση με τουλάχιστον 5 πυροβολισμούς με το θύμα να φέρει θανάσιμα τραύματα σε κεφάλι και πρόσωπο, χωρίς σύμφωνα με το Mega να έχει ακόμα διευκρινιστεί αν το ραντεβού του θύματος ήταν με τον δράστη.

Το χτύπημα σε ένα πολυσύχναστο σημείο, με αρκετά μαγαζιά και τουρίστες και το αστυνομικό τμήμα σε μικρή απόσταση δείχνει πως ο δράστης δεν υπολόγιζε τίποτα.

Οι Αρχές βλέπουν πως το πιο πιθανό σενάριο είναι να πρόκειται για ξεκαθάρισμα μελών της τουρκικής μαφίας, ενώ ο δράστης αναζητείται.

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Το «βαρύ» παρελθόν του θύματος

Το θύμα το οποίο δεν είχε πάνω του έγγραφα ταυτοποιήθηκε μετά από αναζητήσεις. Πρόκειται για έναν 25χρονο γεννημένο στην Κωνσταντινούπολη με τα αρχικά Ο.Α. Ήρθε στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2024 και είχε αιτηθεί άσυλο.

Στο διάστημα της παραμονής του στη χώρα, είχε απασχολήσει τις αρχές έχοντας στο ενεργητικό του δύο προσαγωγές –μία στην Αθήνα και μία στον Βόλο– οι οποίες ωστόσο δεν θεωρούνταν ιδιαίτερα σημαντικές.

Μετά από επικοινωνία των ελληνικών Αρχών με τις τουρκικές προέκυψε ότι ο νεαρός άνδρας είχε απασχολήσει τις Αρχές στη χώρα του για 20 ποινικά αδικήματα που εμπίπτουν:

στον νόμο περί πυροβόλων όπλων, μαχαιριών και άλλων εργαλείων

ζημιές σε περιουσία

εκούσιος τραυματισμός

ναρκωτικά

επιβαρυμένη απάτη και παρόμοια εγκλήματα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega το όνομά του περιλαμβάνεται σε 130 αρχεία με καταζητούμενα άτομα για:

εκούσιο τραυματισμό

ένοπλη ληστεία

απάτη μέσω χρήσης πληροφοριακών συστημάτων και τραπεζικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων

κλοπή

Το χρονικό της δολοφονικής ενέδρας

Το περιστατικό σημειώθηκε στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη. Ο δράστης φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι θανάτου στον 25χρονο, γνωρίζοντας τις συνήθειές του. Περίμενε τη στιγμή που το θύμα θα έβγαινε από το σπίτι του για να βγάλει βόλτα τον σκύλο του.

Μόλις ο νεαρός εμφανίστηκε, ο «εκτελεστής» τον πλησίασε και άνοιξε πυρ. Οι περίοικοι αναστατώθηκαν από τουλάχιστον πέντε (ή έξι) διαδοχικούς κρότους.

O πιστός του σκύλος

Το θύμα ήταν γνώριμη φιγούρα στη γειτονιά, καθώς συνήθιζε να κυκλοφορεί στα Εξάρχεια μαζί με τον μικρόσωμο σκύλο του. Το άτυχο ζώο ήταν παρόν καθ' όλη τη διάρκεια της άγριας επίθεσης.

Όταν οι αστυνομικοί και το ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν τον θάνατο του 25χρονου, αντίκρισαν μια σπαρακτική εικόνα, ο σκύλος, σε κατάσταση απόλυτου σοκ, στεκόταν βουβός και είχε κρυφτεί κάτω από το χέρι του νεκρού ιδιοκτήτη του, αρνούμενος να απομακρυνθεί.

Καθώς το ζώο ήταν τρομοκρατημένο, αποφασίστηκε αρχικά να μην μετακινηθεί βίαια. Κάτοικοι της περιοχής, αφού βεβαιώθηκαν από την αστυνομία ότι το σκυλάκι δεν είχε τραυματιστεί από τις σφαίρες, εξέφρασαν αμέσως την επιθυμία να το υιοθετήσουν και να το φροντίσουν, με τις αρχές να τους παραπέμπουν στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων για να τηρηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.