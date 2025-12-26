Ρεβεγιόν στα Μπλόκα: Η Νίκαια γράφει την επόμενη μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων

Τα αγροτικά μπλόκα παραμένουν ακλόνητα σε όλη την Ελλάδα, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα στις εθνικές οδούς. Οι παραγωγοί μιλούν για «κρίσιμες ώρες» και προετοιμάζονται για αποφάσεις που μπορεί να αλλάξουν το τοπίο των κινητοποιήσεων.

Όπως τονίζουν, ακόμη δεν έχουν λάβει «σαφή και δεσμευτικά» μηνύματα από την κυβέρνηση για τα αιτήματά τους.

Ε65: 3.000 τρακτέρ – η κυκλοφορία όμως συνεχίζεται

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65 βρίσκονται περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς όμως να έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Οι αγρότες επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων από μία ή δύο λωρίδες, ώστε οι μετακινήσεις των γιορτών να γίνονται ομαλά. «Δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο», λένε χαρακτηριστικά.

Ρεβεγιόν στα μπλόκα: Φωτιές, οικογένειες και αποφασιστικότητα

Παρά το κρύο και την παραμονή τους στους δρόμους, οι αγρότες πέρασαν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Άναψαν φωτιές, έστησαν αυτοσχέδια ρεβεγιόν και γιόρτασαν με τις οικογένειές τους πάνω στην άσφαλτο. Η εικόνα αυτή, όπως λένε, είναι το πιο δυνατό μήνυμα: «Είμαστε εδώ και δεν κάνουμε πίσω».

Νίκαια: Το «βαρόμετρο» που θα κρίνει την επόμενη μέρα

Αύριο, Σάββατο, στις 12:00, το μπλόκο της Νίκαιας γίνεται το επίκεντρο. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη σύσκεψη που θα προετοιμάσει την πανελλαδική συνάντηση της Κυριακής. Η Νίκαια, το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, θεωρείται ο χώρος όπου θα παρθούν οι αποφάσεις για το αν οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν ή θα αλλάξουν μορφή.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί, τέσσερα εξετάζονται και επτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Οι αγρότες, ωστόσο, επιμένουν πως χρειάζονται «συγκεκριμένες, όχι γενικές» απαντήσεις και ζητούν ουσιαστικό διάλογο.

Μάλγαρα: Ανοιχτά διόδια, ομαλή κίνηση

Στα Μάλγαρα, όπου επίσης αναμένεται σύσκεψη, τα διόδια παραμένουν ανοιχτά και η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Η κίνηση των γιορτών ήταν περιορισμένη, ενώ η επιστροφή των εκδρομέων αναμένεται να γίνει χωρίς δυσκολίες.

Αν και είχε συζητηθεί η επαναφορά δυναμικών αποκλεισμών από τη Δευτέρα, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.