Ρέντη: Βίντεο με τον 85χρονο να σημαδεύει μαθητές με αεροβόλο έξω από το σχολείο

Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στο τρίτο Γυμνάσιο Ρέντη, όταν 86χρονος κάτοικος υπόγειου διαμερίσματος φέρεται να απείλησε μαθητές με αεροβόλο. Τα παιδιά πανικοθλήκαν και ενημέρωσαν τους εκπαιδευτικούς, ενώ η υποδιευθύντρια έσπευσε στο σημείο, όπου ο άνδρας, παραδέχτηκε ότι «ήθελε να τα φοβίσει».

Παρά τις έρευνες, το όπλο δεν εντοπίστηκε. Ο 86χρονος συνελήφθη και η αστυνομία συνεχίσει την προανάκριση.

Μαθητές που απειλήθηκαν από το όπλο του 85χρονου μίλησαν στο LIVE NEWS.

«Ήμασταν μέσα στο σχολείο, φτιάχναμε το πανό για τα Τέμπη. Και απλά μια στιγμή ακούω μια κοπέλα να φωνάζει «όπλο». Σηκώνομαι πάνω επειδή είμαι μεγαλύτερος από τα παιδιά ένα χρόνο, βλέπω έναν ηλικιωμένο, 85χρονο να βγαίνει από το σπίτι.

Προτού πάει στην πόρτα έχει έρθει ακόμα πιο κοντά σε εμένα, γιατί όταν έτρεχαν τα παιδιά έμεινα ψύχραιμος, προσπάθησα να τον ηρεμήσω.

Του μίλαγα, δεν είχα φύγει από τα κάγκελα, του μίλαγα, να τον ηρεμήσω, γιατί δεν ήξερα βασικά αν είναι αληθινό ή ψεύτικο το όπλο αλλά προσπάθησα να τον ηρεμήσω. Με έβριζε χυδαία», ανέφερε μαθητής.

«Ήμασταν με τα παιδιά και κάναμε ένα πανό για τα Τέμπη και απλά είδα όλα τα παιδιά να τρέχουν και ήμουν ακριβώς δίπλα, και γυρνάω και βλέπω αυτόν τον άνθρωπο με το όπλο στο χέρι να σημαδεύει τα παιδιά. Δεν του είχαμε πετάξει τίποτα.

Τα παιδιά πέταξαν κάτι αλλά μέσα στο σχολείο πήγε, δεν πετάχτηκε προς τον άνθρωπο. Και απλά βλέπω έναν άνθρωπο έξω, να σημαδεύει με το όπλο τα παιδιά και άρχισαν όλα να τρέχουν προς τα μέσα, να το πούνε στους καθηγητές και κάποια παιδιά έχουν και άσθμα», είπε μαθήτρια.

