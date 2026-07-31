Ρέθυμνο: Βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων

Άλλη μία δύσκολη νύχτα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο νότιο Ρέθυμνο, παρά τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει η πυρκαγιά από αργά το απόγευμα. Η αγωνία παραμένει έντονη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων είναι υπαρκτός.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαίρη Λιονή, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και η νύχτα που ακολουθεί θα είναι ακόμη μία νύχτα αγωνίας για όσους επιχειρούν στο πεδίο.

Σύμφωνα με την ίδια, πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα αναμένονται αύριο να ενισχύσουν τα μέτωπα του νοτίου Ρεθύμνου και ειδικότερα την περιοχή της Πρέβελης, προκειμένου να αντικαταστήσουν και να ξεκουράσουν το προσωπικό που δίνει αδιάκοπα τη μάχη με τις φλόγες. Όπως ανέφερε, ενισχύσεις έφθασαν και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Η κυρία Λιονή ξεκαθάρισε ότι η Μονή Πρέβελη δεν κινδύνευσε σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, οι φλόγες έφτασαν μέχρι το φοινικόδασος της Πρέβελης, καίγοντας κάποια δένδρα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν χειρότερες συνέπειες.

Νωρίτερα, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, είχε δηλώσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι από αργά το απόγευμα η εικόνα της φωτιάς είναι αισθητά βελτιωμένη. Όπως είχε επισημάνει, τις μεσημβρινές ώρες η κατάσταση ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι φλόγες άγγιξαν το εμβληματικό φοινικόδασος της Πρέβελης.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, απεγκλωβίστηκαν 59 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ανέμους έντασης 8 μποφόρ, ενώ όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:15 στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 72 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, δυνάμεις της 3ης ΕΜΑΚ και 13 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν τρία ελικόπτερα, τα οποία αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες στις λήψεις νερού λόγω των ισχυρών ανέμων και των αναταράξεων. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των δήμων, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές Αμμούδι, Δαμνώνι, Λευκόγια, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιαννιού. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ενώ οι ριπές των ανέμων έφτασαν κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ, διατηρώντας σε αυξημένη επιφυλακή τις δυνάμεις που θα συνεχίσουν να επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.