Ρέθυμνο: Γηροκομείο «τρύπα» λειτουργούσε παράνομα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας

Σε λουκέτο αναγκάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα παράτυπο γηροκομείο, που φιλοξενούσε υπό ακατάλληλες συνθήκες ηλικιωμένους στο Ρέθυμνο, από τις αστυνομικές αρχές κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, η ιδιωτική δομή φέρεται να λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της κρητικής πόλης, παρέχοντας υπηρεσίες φιλοξενίας, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, ούτε το πιστοποιημένο προσωπικό.

Οι αρμόδιες Αρχές έφτασαν στον χώρο που στεγαζόταν η ιδιωτική δομή, μετά από καταγγελία μίας ηλικιωμένης πρώην φιλοξενούμενης στον χώρο, ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φιλοξενούνται οι τρόφιμοι δεν είναι καλές.

Διαβάστε ακόμα: Από την Τροία στον πόλεμο για την «πατρίδα» του πατσά: Ο στίχος του Ομήρου που εξοργίζει τους Τούρκους

Άμεσα, στελέχη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας έφτασαν στο σημείο και πραγματοποίησαν αυτοψία στους χώρους, διαπιστώνοντας τελικά ότι η δομή δεν διέθετε καν άδεια λειτουργίας.

Κατά τον χρόνο της αυτοψίας, βρέθηκαν εντός του χώρου πέντε ηλικιωμένοι ως φιλοξενούμενοι, ηλικίας από 61 έως και 99 ετών. Άμεσα διατάχθηκε με εισαγγελική παραγγελία η εκκένωση και σφράγιση του χώρου, με τους ηλικιωμένους να παραδίδονται στους οικείους τους.