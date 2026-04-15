Από την Τροία στον πόλεμο για την «πατρίδα» του πατσά: Ο στίχος του Ομήρου που εξοργίζει τους Τούρκους

Σαν δύο δίδυμα που τσακώνονται για το ποιο έχει πατρογονικά δικαιώματα στην κούνια τους, Έλληνες και Τούρκοι τσακώνονται εδώ και χρόνια, μεταξύ άλλων, για τα «πνευματικά δικαιώματα» στον πατσά.

Αν και ο μέσος Έλληνας ή Τούρκος θα προτιμούσε να κάνει δέκα κωλοτούμπες από το να αναγκαστεί να φάει αυτό το βουκολικό πιάτο, που πλέον λίγοι παλιοί, μάλλον με αδύναμη όσφρηση, εκτιμούν, η ονομασία προέλευσης παραμένει σημαντική για κάποιους.

Η Ελληνική πλευρά έχει πάει μάλιστα τη διαμάχη σε άλλο επίπεδο, προσπαθώντας να εντάξει τον πατσά ως πραγματικό προϊόν ΠΟΠ.

Η κυριότητα του πατσά

Όπως αναφέρει ο Associated Press, ο Δημήτρης Τσαρούχας, ιδιοκτήτης γνωστού πατσατζίδικου στη Θεσσαλονίκη, προσπαθεί να καταχωρίσει τη σούπα στην UNESCO ως ένα μοναδικό και παραδοσιακό πιάτο της Ελλάδας.

Ο Τσαρούχας υποστηρίζει ότι έχει συντάξει ένα μεγάλο και λεπτομερές αρχείο με τη βοήθεια ενός τοπικού πολιτιστικού οργανισμού και της Λένας Οφλίδη, της συγγραφέα του μοναδικού βιβλίου που καταγράφει την ιστορία της σούπας, για να ενσωματώσει τη λιχουδιά ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Από τη μεριά τους όμως, οι Τούρκοι που έχουν στρατευτεί στον «πόλεμο» του πατσά, προτάσσουν ιστορικά ντοκουμέντα, θεωρώντας πως τους κατοχυρώνουν την ευρεσιτεχνία της σούπας.

Συγκεκριμένα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Onedio ανέφερε ότι ο περιηγητής του 17ου αιώνα Εβλιγιά Τσελεμπί, στο «Βιβλίο Ταξιδιών» του, περιγράφει πωλητές που πουλούσαν σούπα με πατσά και ποδαράκια στην Κωνσταντινούπολη, αναφέροντάς το ως απόδειξη ότι η σούπα έχει 400 χρόνια ιστορίας στην Τουρκία.

Ο Όμηρος «διεκδικεί» τον πατσά

Ωστόσο, από ελληνικής πλευράς, το επιχείρημα βασίζεται σε πολύ προγενέστερες εποχές, συγκεκριμένα στο Ομηρικό έπος της Οδύσσειας. Σε αυτό, ο Όμηρος αφιερώνει μερικές λέξεις για να περιγράψει ένα πιάτο που η Πηνελόπη, η σύζυγος του Οδυσσέα, ετοίμασε για τους μνηστήρες την αποφράδα (για αυτούς) ημέρα που επέστρεψε ο βασιλιάς της Ιθάκης στο νησί του.

Ο Όμηρος φέρεται να κάνει λόγο για έναν ζωμό από κοιλιές βοοειδών, λίπος από βοδινό κρέας και αίμα. Το επιχείρημα είναι ότι αυτή η συνταγή πέρασε στη Βυζαντινή κουζίνα και, με την τελική πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ιδιοποιήθηκε από τους Οθωμανούς.

Όποια και αν είναι η αλήθεια πάντως, εμείς θα τους χαρίζαμε απλόχερα έναν τέτοιο μεζέ, αν ήταν να μας δώσουν τα δικαιώματα στην πίτα γύρο.