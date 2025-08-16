Μενού

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 53χρονος που καλούσε σε περιπολίες για εντοπισμό εμπρηστών

Ένας 53χρονος συνελήφθη στο Ρέθυμνο, καθώς ανήρτησε βίντεο με το οποίο καλούσε σε περιπολίες για εντοπισμό εμπρηστών.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Περιπολικό της ΕΛΑΣ | (Φωτογραφία αρχείου Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi)
Ένας 53χρονος συνελήφθη στο Ρέθυμνο, καθώς φέρεται να καλούσε σε αυτοσχέδιες περιπολίες για εντοπισμό εμπρηστών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 53χρονος ανήρτησε βίντεο στα social media, καλώντας πολίτες να συμμετέχουν στις συγκεκριμένες περιπολίες, καθώς, όπω ισχυριζόταν, οι αρχές επίτηδες δεν έκαναν τίποτα για να προστατέψουν τις περιουσίες των πολιτών.

Ο άνδρας συνελήφθη και πλέον βαρύνεται με τις κατηγορίες της διέργεσης σε τέλεση εγκλημάτων, της διασποράς ψευδών ειδήσεων και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου έχει αναλάβει την υπόθεση, ενώ ο 53χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί.

