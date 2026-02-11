Reuters: «Η αύξηση ενοικίων απειλεί τους Έλληνες» - Γιατί ξεχωρίζει η χώρα μας

Για τη στεγαστική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα γράφει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, σημειώνοντας πως την ώρα που η χώρα επανέρχεται από την οικονομική κρίση, οι Έλληνες και κυρίως οι νέοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλα προβλήματα όσον αφορά στον εντοπισμό προσιτών οικημάτων.

«Εν μέσω της ανάκαμψης, πολλοί Έλληνες μένουν πίσω καθώς τα ενοίκια εκτοξεύονται στα ύψη και οι μισθοί δεν μπορούν να συμβαδίσουν, αναγκάζοντάς τους να ξοδεύουν λιγότερα σε είδη όπως θέρμανση, ψυχαγωγία ή φαγητό. Αυτό δημιουργεί τροχοπέδη στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας» γράφει το πρακτορείο, που φιλοξενεί και την ιστορία νεαρής που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της, λόγω κόστους.

Η Ειρήνη Συντυχάκη συγκατοικούσε σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, που αγαπούσε, αλλά όταν η συγκάτοικός της μετακόμισε, η διαχειρίστρια εταιρεία του ακινήτου, που ανήκει σε Κινέζους, την ενημέρωσε για αύξηση του ενοικίου, που ήταν ήδη 700 ευρώ.

Με τον μισθό της εγκληματολόγου να μην φτάνει για να ανταπεξέλθει, αναγκάστηκε να μείνει με την αδελφή της, παρότι δεν το ήθελε. «Με πόνο στην καρδιά, αφήνω το σπίτι που αγαπάω πολύ, την περιοχή, τις αναμνήσεις» είπε η 28χρονη.

«Η επάρκεια εισοδήματος βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, με έξι στα δέκα νοικοκυριά να αναφέρουν ότι το μηνιαίο εισόδημά τους δεν φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα» αναφέρεται σε έκθεση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (IME) της Ελλάδας. «Οι οικονομικές δυσκολίες δεν περιορίζονται πλέον στα χαμηλά εισοδήματα, αλλά επεκτείνονται και στις μεσαίες τάξεις».

Η κρίση χρέους προκάλεσε έλλειψη οικημάτων

Το Reuters μεταφέρει πως η οικονομική κρίση είχε οδηγήσει σε «πάγωμα» της οικοδομής, γεγονός που εντείνει το πρόβλημα. Επικαλείται, δε, έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς, που αναφέρει πως υπάρχει έλλειψη 180.000 κατοικιών προς ενοικίαση ή πώληση στις μεγάλες ελληνικές πόλεις.

Η προσφορά της χρυσής βίζας, έχει, επίσης επιδεινώσει το πρόβλημα. «Από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, 20.000 ακίνητα, κυρίως στην Αθήνα, έχουν πωληθεί σε αλλοδαπούς σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης. Άλλα 150.000 έχουν μετατραπεί σε βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις για τουρίστες».

Ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του E-Real Estate Network, το οποίο έχει γραφεία σε όλη την Ελλάδα, ανέφερε στο μέσο ότι υπάρχουν εκατοντάδες άτομα που τον προσεγγίζουν για να βρουν στέγη.

Είναι «σαν τους ανθρώπους που περιμένουν στην ουρά σε ένα παντοπωλείο τη δεκαετία του 1940. Τότε, έκαναν ουρά για φαγητό, λάδι, ψωμί. Σήμερα, η Ελλάδα φαίνεται να περιμένει στην ουρά για ένα σπίτι».

Και η αγορά, όμως, αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση, όπως φαίνεται και από τα σχετικά ποσοστά που έχουν πέσει κάτω από 70% από το 2024. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ, από περίπου 77% το 2009.

Γιατί ξεχωρίζει η Ελλάδα

Η στεγαστική κρίση δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά το πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει πως η χώρα μας ξεχωρίζει.

Από το 2019 έως το 2024, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 50% στην Αθήνα, σύμφωνα με την E-Real Estate. Ταυτόχρονα, τα μέσα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 26% στη Μαδρίτη και 14% στο Παρίσι.

Οι μέσοι μισθοί στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 27% κατά την περίοδο αυτή και τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι Έλληνες δαπανούν μεγαλύτερο μέρος του μισθού τους για στέγαση, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο έθνος στην ΕΕ.

Περισσότερο από το 83% των Ελλήνων λένε ότι δεν μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα και το 40% ξόδεψε λιγότερα σε εστιατόρια και κινηματογράφους πέρυσι από ό,τι το 2024, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το IME.

«Η κατάσταση είναι ήδη πολύ άσχημη και... αναμένεται να χειροτερέψει ακόμη περισσότερο» δήλωσε ο Νίκος Κουραχάνης, καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα.

Καθώς μετακομίζουν νέοι ξένοι ιδιοκτήτες, πολλοί Έλληνες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις παλιές τους γειτονιές.

Η 5χρονη νηπιαγωγός Ιωάννα Τζάκα είπε ότι λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα έλαβε ειδοποίηση να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της σε μια πολυτελή γειτονιά του κέντρου της Αθήνας. Ένα ζευγάρι Λιβανέζων είχε αγοράσει το ακίνητο και της έδωσε 30 ημέρες για να μετακομίσει.

Έψαξε για κάτι παρόμοιο στην περιοχή, αλλά τα ενοίκια ξεκινούσαν τώρα από 2.000 ευρώ, αντί για 1.300 που πλήρωνε παλιά, οπότε μετακόμισε σε άλλη περιοχή και πλέον πληρώνει 1.500 ευρώ.

«Νιώθω σαν να ξεριζώθηκα εγώ και η οικογένειά μου. Μεγάλωσα εδώ. Όλοι οι φίλοι του παιδιού μου ζουν εδώ» είπε η ίδια.