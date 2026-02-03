Reuters: Η Ελλάδα κοντά σε απαγόρευση social media για παιδιά κάτω των 15

Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στην ανακοίνωση απαγόρευσης της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με ανώτερη κυβερνητική πηγή που μίλησε στο Reuters.

Την ίδια στιγμή, η Ισπανία γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει την πρόσβαση σε social media για άτομα κάτω των 16 ετών, ενώ προωθεί νομοθεσία που θα καθιστά προσωπικά υπεύθυνους τους διευθυντές των πλατφορμών για φαινόμενα ρητορικής μίσους.