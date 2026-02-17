Ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο στην Ελευσίνα - Άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και διέφυγαν με χρυσαφικά

Ληστεία σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Ελευσίνας τις προηγούμενες μέρες, με τους δράστες να διαφεύγουν με πολύτιμα χρυσαφικά.

Το πρωί της Δευτέρας, ο ιδιοκτήτης πήγε στην επιχείρησή του και αντιλήφθηκε τη ληστεία, προχωρώντας σε καταγγελία στην αστυνομία.

Όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες είχαν ανοίξει μία τρύπα στον εξωτερικό τοίχο του καταστήματος και, αφού έσπασαν τα κάγκελα και τη τζαμαρία, μπήκαν στο εσωτερικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πήγαν άμεσα στο χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ήταν τουλάχιστον δύο τα άτομα που έκαναν τη ληστεία.

Συνεχίζεται, ωστόσο, η έρευνα για να φτάσουν οι Αρχές στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.