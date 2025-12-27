Ροδόπη: Δικογραφία σε βάρος της μητέρας του 7χρονου για εμπρησμό από αμέλεια

Δικογραφία σχηματίστηκε για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου που απανθρακώθηκε στο χωριό Ρίζωμα Ροδόπης τα ξημερώματα της Παρασκευής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ σε βάρος της μητέρας έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος της μητέρας του για εμπρησμό από αμέλεια.

Η γυναίκα φέρεται να προσπάθησε να ενισχύσει τη φωτιά της ξυλόσομπας στο δωμάτιο που κοιμόντουσαν η ίδια, ο 7χρονος και ο 5χρονος αδερφός του, με την προσθήκη πετρελαίου, ενέργεια που κατά τις ενδείξεις προκάλεσε έντονη ανάφλεξη στο μικρό δωμάτιο, του οποίου η στέγη ήταν κατασκευασμένη από ξύλο και πλαστικά μέρη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το 7χρονο παιδί αντιμετώπιζε κινητική και νοητική αναπηρία, ενώ και το 5χρονο που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με σοβαρά εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Δηλητηρίαση από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα και εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού έδειξε η νεκροψία

Ο Προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κηφνίδης, διενήργησε νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του θύματος, και σύμφωνα με το πόρισμά του, το άτυχο παιδί δηλητηριάστηκε από εισπνοή μονοξειδίου το άνθρακα, έχασε τις αισθήσεις του, και εν συνεχεία κατέληξε, συνεπεία εγκαυμάτων δεύτερου και τρίτου βαθμού σε κεφαλή και άνω και κάτω άκρα.

Ο 5χρονος διακομίστηκε στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού σε πόδια, χέρια και πρόσωπο, και σύμφωνα με την πληροφόρηση από τη διοίκηση του νοσοκομείου, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του· κάτι που ισχύει και για τον πατέρα, ο οποίος νοσηλεύεται στο “Σισμανόγλειο” γενικό νοσοκομείο Κομοτηνής με εγκαύματα στα κάτω άκρα που υπέστη κατά την προσπάθειά του να απεγκλωβίσει τα παιδιά.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Συλλυπητήριο μήνυμα του Ειδικού Σχολείου για την απώλεια του 7χρονου στο Ρίζωμα Ροδόπης

Μαθητής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής ήταν ο 7χρονος που χθες απανθρακώθηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι της οικογένειάς του.

Σε συλλυπητήριο μήνυμα της εκπαιδευτικής μονάδας, αναφέρεται:

«Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την απώλεια του μαθητή μας, Σ.Σ., στην οικογένειά του και στους οικείους του. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή η σκέψη μας είναι μαζί τους και προσευχόμαστε για την ανάπαυση της ψυχής του μικρού μας μαθητή».