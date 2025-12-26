Πώς έγινε η τραγωδία με τον 7χρονο στη Ροδόπη: Ξυλόσομπα η πιθανή αιτία της φωτιάς στο σπίτι

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός 7χρονου αγοριού στο χωριό Ρίζωμα του Δήμου Ιάσμου στη Ροδόπη, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι σήμερα τα ξημερώματα (26/12).

Υπενθυμίζεται ότι, από τη φωτιά τραυματίστηκαν ο πατέρας και ο 5χρονος αδελφός του παιδιού, ενώ η μητέρα είναι καλά στην υγεία της, σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο δωμάτιο λειτουργούσε ξυλόσομπα, η οποία εξετάζεται ως πιθανή αιτία της πυρκαγιάς. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά τα ακριβή αίτια, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο πόρισμα.

Ο παππούς του παιδιού, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες γύρω στις 05:30, ενώ όλοι κοιμούνταν, προσθέτοντας ότι ο καπνός και οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα.

Η τοπική κοινωνία του Ριζώματος παραμένει σε κατάσταση πένθους, μετά την απώλεια του μικρού παιδιού.

Θάνατος 7χρονου στη Ροδόπη: Το χρονικό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στο παιδικό δωμάτιο του σπιτιού και εξαπλώθηκε γρήγορα, καθώς το εσωτερικό της κατοικίας ήταν κατασκευασμένο από ξύλο και πλαστικά υλικά. Ο πατέρας και ο παππούς κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 5χρονο, ωστόσο δεν πρόλαβαν να σώσουν το 7χρονο παιδί.

Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ώστε να μην επεκταθεί σε άλλα δωμάτια ή σε γειτονικές κατοικίες.

Ο 5χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται με εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού σε άκρα και πρόσωπο. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Ο πατέρας νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, επίσης με εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, με την κατάστασή του να είναι ελαφρώς καλύτερη. Η μητέρα βρίσκεται δίπλα στο τραυματισμένο παιδί της στην Αλεξανδρούπολη.