Ρόδος: Καταδικάστηκε 60χρονος δάσκαλος για ασελγείς πράξεις σε ανήλικες

Συνολική ποινή φυλάκισης 30 μηνών για ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο ανηλίκων κοριτσιών καταδικάστηκε 60χρονος δάσκαλος από το Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τη «Ροδιακή», το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή να είναι εκτιτέα για τον 60χρονο, ωστόσο έκανε δεκτούς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των συνηγόρων υπεράσπισης, Άκη Δημητριάδη και Βασίλη Μπέη, αποφασίζοντας η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Έτσι ο δάσκαλος άσκησε έφεση και η υπόθεση του θα εκδικαστεί το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.

Την υπόθεση για λογαριασμό της οικογένειας της 15χρονης χειρίζεται η Μιράντα Λαού.

Όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 όταν εμφανίστηκαν στο αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού οι γονείς της (πρώτης) 15χρονης κοπέλας και κατήγγειλαν ότι η κόρη τους, τους είπε πως ο 60χρονος δάσκαλος, αφού την αγκάλιασε, τη φίλησε στο κεφάλι και στην περιοχή του στήθους.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 60χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε αυτοβούλως τα ξημερώματα της 20ης Φεβρουαρίου, συνελήφθη και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη.

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 έγινε και δεύτερη καταγγελία σε βάρος του 60χρονου, αυτή τη φορά από άλλη κοπέλα ηλικίας 16 ετών.

Όπως είχε γίνει γνωστό, η ανήλικη φέρεται να κατήγγειλε πως ο 60χρονος είχε προβεί σε παρόμοιες ασελγείς πράξεις σε βάρος της, όπως έγινε με τη 15χρονη.

Ωστόσο, μετά τη δημοσιοποίηση των δύο περιπτώσεων μία τρίτη ανήλικη κοπέλα, ηλικίας τότε 15 ετών, μετέβη στην αστυνομία και φέρεται να δήλωσε πως το 2023 ο 60χρονος προέβη σε ασελγή χειρονομία, συγκεκριμένα την ακούμπησε σε σημείο του σώματος της, κάνοντας την να νιώσει άβολα.

Η κοπέλα φέρεται επίσης να δήλωσε στους αστυνομικούς πως εξαιτίας αυτού του περιστατικού διέκοψε τα μαθήματα που έκανε με τον 60χρονο. Οι αστυνομικοί έλαβαν σε κατάθεση τα όσα τους είπε η 15χρονη κοπέλα για να διερευνηθούν αρμοδίως.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 60χρονο για την πρώτη περίπτωση της 15χρονης και αυτή της 16χρονης και τον απάλλαξε για την περίπτωση της δεύτερης 15χρονης.