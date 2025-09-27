Ρόδος: Νορβηγίδα τουρίστρια καταγγέλλει βιασμό - Συνελήφθη Βρετανός

Θύμα βιασμού στη Ρόδο καταγγέλλει ότι έπεσε μία νεαρή τουρίστρια από τη Νορβηγία τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατική» που επικαλείται τη δικογραφία, η νεαρή τουρίστρια από τη Νορβηγία κατήγγειλε ότι υπέστη βιασμό σε εγκαταλειμμένο κτήριο δίπλα στη γνωστή «Bar Street» της οδού Ορφανίδου.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου προχώρησαν στη σύλληψη 25χρονου Βρετανού, ο οποίος φέρεται ως ο δράστης.

Η 24χρονη Νορβηγίδα βρισκόταν για διακοπές στη Ρόδο μαζί με την οικογένειά της. Το βράδυ της 24ης Σεπτεμβρίου, περίπου στις 23:30, βγήκε για ποτό με την αδελφή της στην οδό Ορφανίδου. Σε μπαρ της περιοχής γνωρίστηκαν με παρέα ανδρών, ανάμεσά τους και ο 25χρονος Βρετανός.

Κατά την περιγραφή της, εκείνος την απομάκρυνε από τον πολυσύχναστο χώρο με το πρόσχημα της συζήτησης, οδηγώντας την λίγα μέτρα πιο πέρα σε παλιό, κλειστό κτίριο όπου, όπως καταγγέλλει, την ακινητοποίησε και τη βίασε παρά τη θέλησή της.

Η ίδια διέφυγε όταν άκουσε κίνηση απ’ έξω και ο άνδρας φάνηκε να αποσυντονίζεται τότε έτρεξε προς την παραλία και από εκεί επέστρεψε στο ξενοδοχείο της για να ζητήσει βοήθεια.

Κομβικής σημασίας για τη δικογραφία θεωρούνται οι απαντήσεις της σε εξειδικευμένες ερωτήσεις: κατέθεσε ότι δεν είχε κάνει μπάνιο πριν την προσέλευσή της στην Αστυνομία, γεγονός που συνήθως διευκολύνει την ανεύρεση βιολογικού υλικού και παρέδωσε στους αστυνομικούς το εσώρουχο που φορούσε τη στιγμή της επίθεσης προκειμένου να σταλεί για εργαστηριακές εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι η 24χρονη περιέγραψε με σαφήνεια τη σκηνή της επίθεσης μέσα στο εγκαταλειμμένο ακίνητο και τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να αντισταθεί, προτού κατορθώσει να διαφύγει.

Τα στοιχεία αυτά καταγράφηκαν αναλυτικά στην κατάθεσή της και θα διασταυρωθούν με τυχόν ψηφιακά ίχνη από την περιοχή και μαρτυρικές καταθέσεις.

Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης, στην παθούσα υποδείχθηκε άνδρας με χαρακτηριστικά που ταίριαζαν στην περιγραφή της. Η ίδια ανέφερε ότι ο φερόμενος ως δράστης «του μοιάζει» και θυμάται λεπτομέρειες όπως σκουλαρίκι, επισημαίνοντας ωστόσο ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν συγκράτησε επαρκώς το πρόσωπο.

Παράλληλα, από τη δικογραφία προκύπτουν ενδείξεις ότι ο ύποπτος είναι Βρετανός υπήκοος, 25 ετών, ο οποίος διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή των Φανών.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, αξιοποιώντας τα στοιχεία της αναγνώρισης και τις περιγραφές, προχώρησαν στη σύλληψη του 25χρονου.

Παράλληλα, αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας στην οδό Ορφανίδου και στη γύρω περιοχή, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο εύρος των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων το κρίσιμο χρονικό διάστημα.