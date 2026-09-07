Ρόδος: Πήγαν για μπάνιο και είδαν 79 χελωνάκια Caretta caretta κάτω από την ξαπλώστρα τους

Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησαν δύο επισκέπτες από την Ουκρανία στην παραλία των Κολυμπίων στη Ρόδο, όταν διαπίστωσαν ότι κάτω από τη ξαπλώστρα τους άρχισαν να βγαίνουν μικρά χελωνάκια Caretta caretta.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην παραλία μπροστά από ξενοδοχείο, όπου η Inna και ο Vitaly έγιναν μάρτυρες της εκκόλαψης της φωλιάς. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, ήταν «η πιο μαγική εμπειρία της ζωής τους».

Οι δύο επισκέπτες ενημέρωσαν αμέσως το προσωπικό του ξενοδοχείου και το σημείο περιφράχθηκε, έως ότου φθάσει στην περιοχή επιστημονικό προσωπικό από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου και το Ενυδρείο.

Ο απολογισμός ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακός, καθώς συνολικά 79 μικρά χελωνάκια κατάφεραν να φτάσουν με τις δικές τους δυνάμεις στη θάλασσα.

Με αφορμή το περιστατικό, ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση εντοπισμού θαλάσσιας χελώνας στην ακτή κατά τις βραδινές ώρες δεν πρέπει να προκαλείται θόρυβος, να χρησιμοποιούνται έντονα φώτα ή φωτογραφικό φλας, καθώς είναι πολύ πιθανό το ζώο να βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας φωλιάς και ωοτοκίας.

Όταν η χελώνα επιστρέψει στη θάλασσα, η φωλιά θα πρέπει να οριοθετείται χωρίς να διαταράσσεται και να ενημερώνεται άμεσα ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου και Ενυδρείο ή ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ».

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης τα μικρά χελωνάκια να μην πιάνονται και να μη μεταφέρονται από ανθρώπους στο νερό. Πρέπει να διανύουν μόνα τους τη διαδρομή μέχρι τη θάλασσα, ενώ σε περίπτωση εντοπισμού τους οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

Οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta, καθώς και οι φωλιές τους, αποτελούν προστατευόμενα είδη βάσει της ελληνικής και της διεθνούς νομοθεσίας.