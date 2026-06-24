Μενού

Ρόδος: Σκαρφάλωσε γυμνός σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και έπειτα πήδηξε στον δρόμο

Πρωτοφανές περιστατικό διαδραματίστηκε στη μέση του δρόμου στο Φαληράκι της Ρόδου αφήνοντας άναυδους τους περαστικούς.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Πρωτοφανές περιστατικό διαδραματίστηκε στη μέση του δρόμου στο Φαληράκι της Ρόδου αφήνοντας άναυδους τους περαστικούς.

Ένας τουρίστας ολόγυμνος σκαρφάλωσε στο παρμπρίζ και έπειτα στην οροφή ενός σταθμευμένου ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Αρχικά ο άνδρας κάθισε στην οροφή και έπειτα σηκώθηκε πάλι όρθιος πηδώντας στο οδόστρωμα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών.

Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της κατάστασης ενώ σύμφωνα με την Πρόοδο της Ρόδου ο άνδρας μεταφέρθηκε για ιατρική αξιολόγηση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ