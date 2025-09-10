Ρόδος: Σύλληψη 63χρονου για βιασμό 71χρονης

Ένα σοβαρό περιστατικό που αφορά, σύμφωνα με καταγγελία, βιασμό συγκλονίζει τη Ρόδο.

Επειτα από καταγγελία, μία 71χρονη γυναίκα από την Αττική, ισχυρίζεται ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σήμερα (10/09) τα ξημερώματα , στα Μαριτσά.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 63χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου η Εισαγγελέας Υπηρεσίας άσκησε ποινική δίωξη για βιασμό.

Τι κατέθεσε η γυναίκα

Η γυναίκα κατέθεσε ότι είχε γνωρίσει τον κατηγορούμενο στα τέλη Αυγούστου, σε γάμο στην Αθήνα, όπου αντάλλαξαν τηλέφωνα. Λίγες ημέρες αργότερα, αποδέχθηκε πρόσκλησή του να ταξιδέψει στη Ρόδο και να φιλοξενηθεί στο σπίτι του στα Μαριτσά. Όπως περιέγραψε, τις πρώτες μέρες η σχέση τους περιοριζόταν σε φιλικές δραστηριότητες, ωστόσο το βράδυ της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου η κατάσταση άλλαξε δραματικά.

Σύμφωνα με την καταγγελία, γύρω στα μεσάνυχτα ο 63χρονος μπήκε στο δωμάτιό της, την ακινητοποίησε με βία και προχώρησε σε σεξουαλική πράξη παρά τη σθεναρή της αντίσταση. Η γυναίκα κατόρθωσε να διαφύγει ξυπόλητη στον δρόμο, ζητώντας βοήθεια μέχρι που διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την Αστυνομία.

Η ίδια μεταφέρθηκε αμέσως στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και στη συνέχεια εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε τραύματα στους καρπούς της, ενδεικτικά πίεσης και ακινητοποίησης.

Συνελήφθη ο κατηγορούμενος

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και οδηγήθηκε στις Αρχές. Κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις έγιναν με συναίνεση.

Ωστόσο, η Εισαγγελία, λαμβάνοντας υπόψη τις καταθέσεις, την ιατροδικαστική έκθεση και τα στοιχεία της δικογραφίας, προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για βιασμό.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω από τον Ανακριτή, ενώ έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση όχι μόνο λόγω της σοβαρότητας των καταγγελιών αλλά και λόγω της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, ο οποίος κυκλοφορεί με σκύλο συνοδό παρά το γεγονός ότι δεν είναι τυφλός.



