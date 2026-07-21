Ρόδος: Τρανς γυναίκα καταγγέλλει άγρια επίθεση σε βάρος της - Την έριξαν στο έδαφος και της έσπασαν δόντι

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρόδο μια καταγγελία που ήρθε στο φως και αφορά άγρια επίθεση από τρεις άγνωστους άνδρες σε βάρος μιας τρανς γυναίκα από τη Βραζιλία, τα ξημερώματα της Κυριακής στη Μεσαιωνική Πόλη

Η 24χρονη τρανς είναι μόνιμη κάτοικος Βραζιλίας και βρισκόταν στο νησί για διακοπές, ενώ η 32χρονη φίλη της, αν και γεννημένη επίσης στη Βραζιλία, διαμένει μονίμως στην Πορτογαλία και φιλοξενείται προσωρινά στη Ρόδο.

Οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν, δεν είχαν καμία προηγούμενη γνωριμία με τους δράστες, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα συλληφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», το επεισόδιο έλαβε χώρα περίπου στις 5 τα ξημερώματα, όταν η 24χρονη, η οποία βρισκόταν στη Μεσαιωνική Πόλη, ήρθε αντιμέτωπη με τρεις άγνωστους άνδρες.

Όπως κατήγγειλε, ο ένας εκ των ανδρών την έριξε στο οδόστρωμα και, κατά τη διάρκεια της πάλης που ακολούθησε, της προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο, ενώ της έσπασε και ένα δόντι.

Το θύμα υποστήριξε ότι η επίθεση εις βάρος της έγινε επειδή είναι άτομο με διεμφυλικά χαρακτηριστικά. Επίσης, η 32χρονη φίλη τηςπου έσπευσε να τη βοηθήσει, είχε την ίδια τύχη, καθώς υπέστη και εκείνη επίθεση.

Οι δύο γυναίκες, μετά το περιστατικό πήγαν στην Αστυνομία για να καταγγείλουν το περιστατικό. Και στις δύο παθούσες παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να αποτυπωθούν και να πιστοποιηθούν επισήμως οι σωματικές βλάβες που υπέστησαν.