Ρόδος: Υπό ελεγχόμενη κυκλοφορία η Μεσαιωνική Πόλη: Τα μέτρα για την περίοδο του Πάσχα

Από την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου, τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση για την ελεγχόμενη λειτουργία και τον περιορισμό της κυκλοφορίας για τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Η απόφαση εφαρμόζεται σύμφωνα με τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου και περιλαμβάνει συμπληρωματικά μέτρα για τη βελτίωση της οργάνωσης και της ασφάλειας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, απαγορεύεται η ελεύθερη είσοδος οχημάτων, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να εισέρχονται μόνο με ειδική άδεια. Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η διέλευση οχημάτων ανεφοδιασμού μεταξύ 06:00 και 09:00.

Παράλληλα, θα υπάρχει προσωπικό για την εποπτεία της εφαρμογής των μέτρων, ενώ η Αστυνομική Διεύθυνση και η Τροχαία θα διενεργούν τακτικούς ελέγχους για παράνομη στάθμευση, είσοδο οχημάτων από απαγορευμένες πύλες.