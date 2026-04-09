Ρόδος: Υπό ελεγχόμενη κυκλοφορία η Μεσαιωνική Πόλη: Τα μέτρα για την περίοδο του Πάσχα

Η Μεσαιωνική Πόλη στη Ρόδο
Από την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου, τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση για την ελεγχόμενη λειτουργία και τον περιορισμό της κυκλοφορίας για τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Η απόφαση εφαρμόζεται σύμφωνα με τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου και περιλαμβάνει συμπληρωματικά μέτρα για τη βελτίωση της οργάνωσης και της ασφάλειας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, απαγορεύεται η ελεύθερη είσοδος οχημάτων, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να εισέρχονται μόνο με ειδική άδεια. Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η διέλευση οχημάτων ανεφοδιασμού μεταξύ 06:00 και 09:00.

Παράλληλα, θα υπάρχει προσωπικό για την εποπτεία της εφαρμογής των μέτρων, ενώ η Αστυνομική Διεύθυνση και η Τροχαία θα διενεργούν τακτικούς ελέγχους για παράνομη στάθμευση, είσοδο οχημάτων από απαγορευμένες πύλες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

