Η πόλη-ντροπή στην Ευρώπη που μεταμορφώθηκε σε πόλο έλξης για τους τουρίστες

Ξέχνα το Αμάλφι, τη Ρώμη και τη Λίμνη Κόμο. Αν δεν βγάλεις σέλφι σε μια σπηλιά όπου κάποτε κοιμόντουσαν γουρούνια, δεν θεωρείσαι αληθινός travel influencer. Ματέρα,λοιπόν, η πόλη της νότιας Ιταλίας που πέτυχε το πιο θεαματικό rebranding στην ιστορία του τουρισμού: από τον πάτο της κοινωνικής μιζέριας, στην κορυφή των πολυτελών καταλυμάτων.

Πίσω στη δεκαετία του 1950, η ιταλική κυβέρνηση κοίταζε τη Ματέρα και ήθελε να ανοίξει η γη να την καταπιεί. Η περιοχή Σάσι, με τις αρχαίες σπηλιές της λαξευμένες στον βράχο, δεν ήταν ακριβώς γραφική – ήταν μια επικίνδυνη παραγκούπολη. Χωρίς ρεύμα, χωρίς υποτυπώδες σύστημα αποχέτευσης και με ακραία φτώχεια. Ο τότε πρωθυπουργός, Αλτσίντε ντε Γκάσπερι, την είχε αποκαλέσει επίσημα «εθνική ντροπή».

Η κατάσταση ήταν τόσο «βάναυση» που η κυβέρνηση αποφάσισε να εκκενώσει την περιοχή. Ο Λουίτζι Πλασμάτι, 89 ετών σήμερα, το έθεσε κομψά περιγράφοντας εκείνα τα χρόνια: «Πεθαίναμε από την πείνα. Οικογένειες με εννιά και δέκα παιδιά κοιμόμασταν δίπλα-δίπλα με μουλάρια και γουρούνια».

Αν αυτό δεν είναι το απόλυτο rustic living, τότε τι είναι; Αυτές ακριβώς οι σπηλιές που κάποτε εκκενώθηκαν λόγω «σοβαρού κινδύνου για την υγεία», τώρα προκαλούν ντελίριο στους τουρίστες. Οι ταξιδιώτες πληρώνουν αδρά για να ζήσουν την απόλυτη εμπειρία του σπηλαίου – με τη διαφορά ότι τώρα ο βράχος έχει Wi-Fi, Nespresso και ενδοδαπέδια θέρμανση, σαρώνοντας τα «εξαιρετικά» reviews στο Airbnb.

Πάρτε για παράδειγμα την Pietragialla, ένα κατάλυμα με θέα που κόβει την ανάσα. Όπως γράφει ένας συγκινημένος επισκέπτης στο TripAdvisor, το να κοιμάσαι σε σπήλαιο είναι «απίστευτη εμπειρία». Μάλιστα, το πρωινό σε περιμένει από το προηγούμενο βράδυ και περιλαμβάνει φρέσκα φρούτα, τοπικό ψωμί, μαρμελάδες, αμύγδαλα και... γάλα αμυγδάλου.

Σίγουρα μια εντυπωσιακή αναβάθμιση από τη δίαιτα του '50. «Μόλις βγεις από το δωμάτιο, όλο το κέντρο της πόλης απλώνεται μπροστά σου σαν παραμύθι. Είναι μια εμπειρία που πρέπει να ζήσεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου», συμπληρώνει ο κριτικός.

Φυσικά, επειδή η πολυτέλεια θέλει και λίγη κουλτούρα για το απαραίτητο ξεκάρφωμα, η περιοχή είναι γεμάτη μουσεία, όπως το Cave House, όπου μπορείς να δεις από ασφαλή απόσταση πώς ζούσαν οι ντόπιοι πριν έρθουν τα boutique hotels. Μπόνους για το Instagram: οι λαξευμένες στον βράχο εκκλησίες του 13ου αιώνα, με την Αγία Λουκία alle Malve να φιλοξενεί αρχαία ψηφιδωτά αιώνων.

Τελικά, η Ματέρα μας αποδεικνύει περίτρανα το εξής: αν έχεις υπομονή καμιά εβδομηνταριά χρόνια, το μεγαλύτερο σκάνδαλο φτώχειας της χώρας σου μπορεί άνετα να γίνει το επόμενο must-visit high-end resort.