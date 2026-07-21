Ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης: Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων για την στήριξη των κατοίκων

Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του Μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά τη νέα συνάντηση του δημάρχου Χάρη Δούκα, με αντιπροσωπεία κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας, σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου:

Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, ενός μεταλλειολόγου μηχανικού και ενός πολιτικού μηχανικού, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων.

Τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη (Χανίων 4).

Ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς συνεχίζεται. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Ιουλίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του αρμόδιου Υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό.