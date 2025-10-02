Μενού

Ρόμπι Γουίλιαμς: Παρατείνεται η λειτουργία του Μετρό λόγω συναυλίας

Μέχρι τις 2 το Μετρό λόγω του Ρόμπι Γουίλιαμς.

Μετρό
Μετρό | Shutterstock
Παράταση στα δρομολόγια του Μετρό, στις γραμμές 2 και 3, δόθηκε για σήμερα από την ΣΤΑΣΥ.

Λόγω της συναυλίας του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, αποφασίστηκε οι δύο γραμμές του μετρό να παραμείνουν ανοιχτές για δύο επιπλέον ώρες.

Ετσι, το τελευταίο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 2 τα ξημερώματα ώστε να εξυπηρετηθούν οι θεατές.

Τα υπόλοιπα μέσα αναμένεται να ολοκληρώσουν τα δρομολόγιά τους κανονικά ως τα μεσάνυχτα.

Συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς υπό βροχή

Σημειώνεται ότι η διοργανώτρια εταιρεία Detox Events διαβεβαιώνει σε ανακοίνωσή της ότι «η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά», διευκρινίζοντας πως μόνο σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων θα υπάρξει ακύρωση του Robbie, με σχετική ενημέρωση μέσω site, social media και ΜΜΕ.

 

