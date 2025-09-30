Σε μια χώρα όπου ο βασικός μισθός παίζει κρυφτό με την ακρίβεια και η εργασία γίνεται 13ωρη, εμείς είχαμε μια απλή απορία:

Ποιος πληρώνεται καλά στην Ελλάδα;

Οχι “καλά” τύπου 1.100 ευρώ και κουπόνι σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για πολλά λεφτά, αυτά που δεν χωράνε σε μισθοδοσία αλλά σε μετοχές.

Και επειδή ούτε το Υπουργείο Εργασίας, ούτε η ΕΛΣΤΑΤ μπορούσε να μας απαντήσει με σιγουριά, απευθυνθήκαμε στον μόνο φορέα που δεν μας φορολογεί: το ChatGPT.

Ορίστε λοιπόν οι 5 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές στην Ελλάδα του 2025 - σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη:

1. CEO

Μισθοί: €400.000 – €1.200.000+ ετησίως

Παράδειγμα: Ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς έπιασε τα €2,3 εκατ. το 2024.

Οι ανώτατοι διευθυντές σε μεγάλες επιχειρήσεις παραμένουν στην κορυφή των μισθολογικών κλιμάκων. Οι μισθοί τους ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, αλλά είναι συνήθως πολύ υψηλοί και συχνά περιλαμβάνουν μπόνους και άλλες απολαβές.

2. Χειρουργοί και Ιατροί υψηλής εξειδίκευσης

Μισθοί: €55 – €1.000+ ανά επέμβαση, δεκάδες χιλιάδες ετησίως στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ιατροί, ειδικά οι χειρουργοί, οι καρδιολόγοι και οι νευροχειρουργοί, είναι πάντα πολύ καλά αμειβόμενοι στην Ελλάδα. Σημαντικό ρόλο παίζει και η ιδιωτική πρακτική, που μπορεί να τους προσφέρει υψηλές απολαβές πέρα από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

3. Τεχνολογία – Προγραμματιστές / Data Scientists / AI Specialists

Μισθοί: €1.200 – €5.000+ μηνιαίως, με μπόνους και μετοχές

Οι ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων (data science), και οι προγραμματιστές υψηλού επιπέδου (full-stack developers, cloud engineers κ.α.) είναι πολύ περιζήτητοι και καλοπληρωμένοι. Η ζήτηση αυτών των ειδικοτήτων συνεχώς αυξάνεται με την ανάπτυξη των τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης.

4. Σύμβουλοι Διοίκησης και Στρατηγικής

Μισθοί: €80.000 – €250.000+ ετησίως

Οι σύμβουλοι που εργάζονται για μεγάλες διεθνείς συμβουλευτικές εταιρείες ή ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ειδικά σε τομείς στρατηγικής, επιχειρηματικής ανάπτυξης και διαχείρισης έργων, είναι πολύ καλοπληρωμένοι.

5. Δικηγόροι (εταιρικό / φορολογικό / πνευματική ιδιοκτησία)

Μισθοί: €80.000 – €200.000+ ετησίως (ή πολύ λιγότερα αν δεν έχεις πελατολόγιο)

Οι δικηγόροι με εξειδίκευση σε τομείς όπως το εταιρικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και η πνευματική ιδιοκτησία απολαμβάνουν υψηλές αμοιβές λόγω της εξειδίκευσης και της αυξημένης ζήτησης για τις υπηρεσίες τους, ειδικά σε μεγάλες επιχειρήσεις ή διεθνείς εταιρείες

Αυτά τα επαγγέλματα συνήθως απαιτούν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, εμπειρίας και εξειδίκευσης, γι' αυτό και οι μισθοί τους είναι συνήθως πολύ ανταγωνιστικοί.

Και κάπου εδώ, η λίστα τελειώνει, καλά μας τα είπε το ChatGPT.

Οι CEOs στην Ελλάδα δεν πληρώνονται απλώς καλά -πληρώνονται σαν να είναι σε άλλη χώρα. Ή μάλλον, σαν να είναι η χώρα.

Η δημόσια υγεία μπορεί να καταρρέει, αλλά η ιδιωτική χειρουργική ανθίζει. Οι γιατροί που έχουν εξειδίκευση και απογευματινή δραστηριότητα, βγάζουν σε μία μέρα όσα ένας νοσηλευτής σε τρεις μήνες.

Οι προγραμματιστές και οι data scientists μπορεί να μην οδηγούν Cayenne, αλλά έχουν ένα άλλο προνόμιο: μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι, να πληρώνονται σε ευρώ, δολάρια ή bitcoin, και να μην χρειάζεται να εξηγούν στους γονείς τους τι ακριβώς κάνουν.

Οι δικηγόροι και οι σύμβουλοι στρατηγικής, από την άλλη, έχουν βρει τον τρόπο να μετατρέπουν PowerPoint σε χιλιάδες ευρώ.

Κι αν αναρωτιέστε, τι συμβαίνει στις διεθνείς αγορές, κάτι αντίστοιχο!