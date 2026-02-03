Ρουβίκωνας: Αρχηγικό μέλος προσήχθη από τις αρχές για την επίθεση στα λάθος γραφεία

Αρχηγικό μέλος του Ρουβίκωνα, που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση σε επιχείρηση που νόμιζε ότι ήταν τα γραφεία «Βιολάντα» στις Αχαρνές, και έγινε καταλάθος στόχος, προσήχθη από τις αρχές.

«Αναμένεται μέσα στην ημέρα επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία» δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ.

«Μιλάμε για πλημμελήματα» εξήγησε η κα Δημογλίδου λέγοντας ότι εναπόκειται στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να ζητήσει τη δίωξη των υπευθύνων για τις φθορές καθώς και της εισαγγελικής αρχής που ερευνά το περιστατικό.

Σε ανάρτηση εχθές ο Ρουβίκωνας έγραψε «Υπήρξε λάθος αποδέκτης. Τα γράφεια της Βιολάντα στις Αχαρνές εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας, το οποίο και χτυπήθηκε».

«Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε» συμπλήρωσαν.

Τι απαντά ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για την αποζημίωση

Ο ιδιοκήτης της επιχείρισης μίλησε επίσης στην ΕΡΤ, και απάντησε για το αν ο Ρουβίκωνας έχει επικοινωνήσει μαζί του για την αποζημίωση που ανέφερε.

«Με πήραν δύο φορές από απόκρυψη, αλλά δεν το σήκωσα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης υποψιασμένος ότι μπορεί να δέχθηκε κλήση από τον Ρουβίκωνα, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης δήλωσε ότι: «Μπέρδεψαν τα κτήρια και μπήκαν στο δικό μας και έκαναν ζημιά, σημείωσε για τις ζημιές στους υαλοπίνακες».

Τέλος, αναφορικά με το αν θα κάνει μήνυση, δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του.