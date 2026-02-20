Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε η δίκη για τη δολοφονία της Μαλένας και της Ίριδας

Αναβλήθηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τις δολοφονίες της Μαλένας και της Ίριδας, και ορίστηκε για τις 4 Δεκεμβρίου του 2026.

Για την υπόθεση η κατηγορούμενη έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ για το ίδιο αδίκημα έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δύο παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Το δικαστήριο, σύμφωνα με το dikastiko.gr, αποφάσισε την αναβολή λόγω κωλύματος στο πρόσωπο της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης, Βάσως Πανταζή, κάνοντας δεκτή τη σχετική εισαγγελική εισήγηση.

Στη δικαστική αίθουσα παρών ήταν ο πρώην σύζυγος της κατηγορούμενης, Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και μέλη της οικογένειάς της.