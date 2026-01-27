Ρουμανία: Οι πρώτες εικόνες μετά το θανατηφόρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε μια άμορφη μάζα μετατράπηκε το βαν που μετέφερε τους οπαδούς τους ΠΑΟΚ, το οποίο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με νταλίκα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν στην Γαλλία για να τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λυών.

Τον τραγικό απολογισμό επαλήθευσε η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι.

Στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την Ρουμανική πρωτεύουσα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Στην πολύνεκρη τραγωδία, ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: ένα φορτηγό, ένα μίνι βαν και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Στις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του ταμπλό ενός οχήματος σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα stirileprotv.ro, φαίνεται το μίνι λεωφορείο που είχε προσπεράσει και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη λωρίδα του. Κάποια στιγμή, το αυτοκίνητο άρχισε να στρίβει δεξιά και χτύπησε μετωπικά ένα φορτηγό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Ένα όχημα απεγκλωβισμού, ένα όχημα πυρόσβεσης, δύο συνεργεία SMURD και ένα ATPVM (Όχημα Μεταφοράς Προσωπικών και Πολλαπλών Θυμάτων) στάλθηκαν επειγόντως στο σημείο.