Ρουμανία: 7 οι νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ στο θανατηφόρο δυστύχημα - Η ανακοίνωση της ελληνικής πρεσβείας

Ήρθε η τραγική επιβεβαίωση πως επτά αριθμούν οι νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα στη Ρουμανία.

Τον τραγικό απολογισμό επαλήθευσε η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι. Στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την Ρουμανική πρωτεύουσα, κατά το ΑΜΠΕ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Στην πολύνεκρη τραγωδία, ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: ένα φορτηγό, ένα μίνι βαν και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Ρουμανία: Πώς συνέβη το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Στις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του ταμπλό ενός οχήματος σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα stirileprotv.ro, φαίνεται το μίνι λεωφορείο που είχε προσπεράσει και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη λωρίδα του.

Κάποια στιγμή, το αυτοκίνητο άρχισε να στρίβει δεξιά και χτύπησε μετωπικά ένα φορτηγό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Ένα όχημα απεγκλωβισμού, ένα όχημα πυρόσβεσης, δύο συνεργεία SMURD και ένα ATPVM (Όχημα Μεταφοράς Προσωπικών και Πολλαπλών Θυμάτων) στάλθηκαν επειγόντως στο σημείο.