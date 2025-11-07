Ρύζι γάμου: To έθιμο που σώζει τους πιεσμένους αγρότες της Ελλάδας θέμα στο Reuters

Έναν διαφορετικό τρόπο να επιβιώσουν απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους βρήκαν αγρότες στη βόρεια Ελλάδα. Σε προσπάθειά τους να μειώσουν τη σπατάλη ρυζιού στους γάμους, όπου το έθιμο απαιτεί να πετούν ακόμα και ολόκληρα σακιά ρύζι στον γαμπρό και στη νύφη, αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν εμπορικά το σπασμένο ρύζι, πουλώντας το με την ένδειξη «ρύζι γάμου» αντί να το πετούν ή να το χρησιμοποιούν για ζωοτροφές.

Σύμφωνα με το Reuters οι αγρότες εκτιμούν ότι σχεδόν 200 τόνοι βρώσιμου πλήρους κόκκου ρυζιού χάνονται μέσω του εθίμου των γάμων.

Στο πλαίσιο μιας νέας πρωτοβουλίας, ένας συνεταιρισμός στη Χαλάστρα της βόρειας Ελλάδας, μια σημαντική περιοχή καλλιέργειας ρυζιού, έχει πουλήσει από τον Μάιο πάνω από τρεις τόνους σπασμένου ρυζιού, το οποίο έχει μετονομαστεί και πωληθεί σε λευκούς σάκους με την ένδειξη «ρύζι γάμου».

«Όταν υπάρχει υποσιτισμός... είναι άδικο να το πετάμε», δήλωσε ο Χρήστος Γκατζάρας, ένας 52χρονος αγρότης και επικεφαλής των παραγωγών ρυζιού του συνεταιρισμού.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός ρυζιού στην ΕΕ, εξάγοντας το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας παραγωγής της, η οποία ανέρχεται σε 250.000 τόνους. Ωστόσο, ο τομέας αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές χαμηλού κόστους από τη Νότια Ασία και τις πρόσφατες ξηρασίες στις γεωργικές περιοχές της Ελλάδας.

Διαβάστε ακόμα: Πόσο κοστίζει να κάνεις ένα παιδί στην Ελλάδα σήμερα;

«Αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες, το κόστος έχει εκτοξευθεί, βρισκόμαστε υπό μεγάλη πίεση», δήλωσε ο αγρότης Βασίλης Ματζιούνης, 34 ετών, ο οποίος υποστηρίζει την πρωτοβουλία.

Δεκάδες χιλιάδες θρησκευτικοί και πολιτικοί γάμοι τελούνται στην Ελλάδα κάθε χρόνο και πολλά ξένα ζευγάρια επιλέγουν τα γραφικά νησιά της Σαντορίνης ή της Μυκόνου ως φόντο για τον γάμο τους.

Το σπασμένο ρύζι -που έχει υποστεί ζημιά κατά τη συγκομιδή ή την επεξεργασία- αντιπροσωπεύει περίπου το 9% των εξαγωγών ρυζιού της Ελλάδας και η διοχέτευσή του σε γάμους θα μπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση του τομέα.

«Κάποιοι θα συνεχίσουν να πετάνε βρώσιμο ρύζι», δήλωσε ο Γιάννης Γκόγκος, επικεφαλής πωλήσεων στον κύριο συνεταιρισμό της Χαλάστρας. «Αλλά (με αυτόν τον τρόπο) μπορούμε να μειώσουμε τα απόβλητα».