«Σαφάρι» της ΑΑΔΕ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα: 84.000 ευρώ πρόστιμα και 110 παραβάσεις

Έφοδος της ΑΑΔΕ σε καφέ και εστιατόρια της Ριβιέρας. Λουκέτα και «τσουχτερά» πρόστιμα μετά από τους στοχευμένους ελέγχους.

Σαρωτικούς και απόλυτα στοχευμένους ελέγχους πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων αυτής της κατηγορίας.

Τα ειδικά συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής.

Από τους ελέγχους:

  • σε 27 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά
  • βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις
  • τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέρχονται σε 84.000 ευρώ.

   Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάληρο, 'Αλιμο και Γλυφάδα, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

   Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι ανωτέρω έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως:

  • στην έκδοση αποδείξεων λιανικής,
  • στη σωστή λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών,
  • στη διαβίβαση των συναλλαγών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΑΑΔΕ θα συνεχίσει τους εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα, με στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

