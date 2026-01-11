Το σαγανάκι μεγαλώνει το στήθος; Ριάλιτι του BBC στην Κέρκυρα δίνει την απάντηση

Τα «δημιουργικά» ριάλιτι με κατασκευές, μαγειρικές και ανακαινίσεις, συνήθως είναι πιο «ήρεμα» και δεν ψάχνουν αφορμή για να στρέψουν τους πρωταγωνιστές τους σε καυγάδες.

Ο κανόνας αυτός επιβεβαιώνεται και στο Amanda & Alan’s Greek Job, μια εκπομπή ανακαίνισης σπιτιών που προβάλλεται από το BBC One, με πρωταγωνιστές τους (ξεκαρδιστικούς) Άλαν Καρ και Αμάντα Χόλντεν. Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής τους, ταξίδεψαν στην Κέρκυρα, για να δώσουν νέα ζωή σε ένα διαλυμένο ακίνητο.

«Με κισσούς να μπαίνουν από τα παράθυρα, πάτωμα από άχυρο και λάσπη, έναν σωλήνα αποχέτευσης να διασχίζει το ισόγειο και μια στέγη έτοιμη να καταρρεύσει, το νέο τους πρότζεκτ θυμίζει περισσότερο στάβλο παρά σπίτι», αναφέρει το BBC στην επίσημη περίληψη του επεισοδίου.

Ακολουθώντας την παράδοση των προηγούμενων κύκλων, οι δύο παρουσιαστές ανέλαβαν την πλήρη ανακαίνιση ενός ταλαιπωρημένου ακινήτου με στόχο να το πουλήσουν, με όλα τα έσοδα να μοιράζονται μεταξύ των φιλανθρωπικών οργανώσεων Children in Need και Comic Relief. Επίσης, το σημαντικότερο όλων, θα βλέπαμε δύο πανέξυπνους και αστείους Βρετανούς, να σεργιανίζουν στην Κέρκυρα. Που υπογράφουμε;

Προηγουμένως

Μέχρι σήμερα, η Αμάντα και ο Άλαν είχαν περάσει δύο σεζόν στην Ιταλία, με έργα στη Σικελία και την Τοσκάνη, πριν μεταφερθούν στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Εκεί ολοκλήρωσαν τόσο μια ανακαίνιση κατοικίας όσο και ένα εορταστικό ειδικό επεισόδιο, γεγονός που έκανε πολλούς θαυμαστές να περιμένουν έναν ακόμη πλήρη ισπανικό κύκλο. Αντί γι’ αυτό, η παραγωγή επέλεξε την Ελλάδα. Γιατί όχι;

Πώς διαφέρει αυτή η σεζόν από τις προηγούμενες;

Οι δύο παρουσιαστές και το συνεργείο τους ουσιαστικά δημιούργησαν ένα σπίτι, σχεδόν εκ του μηδενός. Αντικατέστησαν τη στέγη, τα δάπεδα, έφτιαξαν το μπάνιο από την αρχή και μετέτρεψαν το πάρκινγκ σε έναν υπέροχο μεσογειακό κήπο. Την ίδια στιγμή, όλα έπρεπε να γίνουν με σεβασμό στην ιστορία του χώρου και στην αισθητική του σπιτιού. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης υλικά που δεν επιβάρυναν περαιτέρω το φυσικό περιβάλλον

Η Αμάντα πρόσθεσε: «Έπρεπε να σεβαστούμε την ιστορία του χώρου. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό σπίτι που έπρεπε να διατηρηθεί».

Μια επική μεταμόρφωση

Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί στη δημοσιότητα μόνο φωτογραφίες «πριν» από την ανακαίνιση. Το δίδυμο χαρακτήρισε το εγχείρημα ως το πιο δύσκολο μέχρι σήμερα. Το σπίτι ήταν ο ορισμός αυτού που λέμε «χρέπι».

Οι παρουσιαστές δήλωσαν στο BBC:

«Ήταν το χειρότερο σπίτι που έχουμε αναλάβει – δεν ήμουν καν σίγουρος ότι ήταν σπίτι» (Άλαν).

«Δεν είχε σκάλες, δεν είχε παράθυρα και υπήρχε ακόμη και μήνυμα γραμμένο με αίμα στην πόρτα», συμπλήρωσε η Άμαντα. Τι έμαθε το μήνυμα βέβαια, δεν θα μάθουμε ποτέ.

Το αποτέλεσμα

«Η μεταμόρφωση ήταν απίστευτη. Το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό», είπε ο Άλαν

«Συνήθως στενοχωριόμαστε όταν αφήνουμε ένα έργο, αλλά αυτό ήταν το δυσκολότερο να αποχωριστούμε. Του χρόνου σκοπεύω να περάσω να δω ποιος το αγόρασε», πρόσθεσε η Αμάντα.

Ναι, αλλά τι συνέβη με το σαγανάκι;

Τα πειράγματα μεταξύ των παρουσιαστών είναι ανελέητα. Όταν η Αμάντα απέδωσε τα κιλά που πήρε από τη διαμονή της στην Κέρκυρα στο "Greek saganaki", καταλαβαίνετε πως από εδώ και στο εξής τα τυροκομικά προϊόντα στις νησιώτικες ταβέρνες θα γίνουν ανάρπαστα.