Εξελίξεις που σοκάρουν στην υπόθεση δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα την 31η Οκτωβρίου. Νεότερα στοιχεία «δείχνουν» ως βασική ύποπτη για το άγριο έγκλημα τη νύφη της άτυχης γυναίκας.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη ιατροδικαστική έκθεση η 75χρονη δολοφονήθηκε βασανιστικά στο σπίτι της και παρουσίαζε βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο, τον θώρακα, από χτυπήματα με ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το προηγούμενο διάστημα για την υπόθεση, τα σενάρια που εξέταζε η αστυνομία ήταν: Το ένα πως πρόκειται για σκληρούς κακοποιούς που δεν δίστασαν να σκοτώσουν την ανυπεράσπιστη γυναίκα, και το άλλο πως οι δράστες είναι άτομα που γνώριζε η ηλικιωμένη, καθώς εισέβαλλαν στο σπίτι της χωρίς μάσκες ή κουκούλες.

Σημειώνεται το άγριο έγκλημα συνοδευόταν και από ληστεία λείας περίπου 10.000 ευρώ που διατηρούσε η γυναίκα και ακριβά κοσμήματα.

Βιντεοληπτικό υλικό κάμερας ασφαλείας στη γειτονιά είχε «πιάσει» δύο να σπάνε το τζάμι του παραθύρου και εισέρχονται στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Μάλιστα, φαινόταν ότι δεν επέλεξαν τυχαία το σημείο από το οποίο εισέβαλαν στο σπίτι της ηλικιωμένης, καθώς παρακολουθούνταν από τέσσερις κάμερες, μία εσωτερική και τρεις εξωτερικές.

Η εσωτερική είχε απενεργοποιηθεί από την 75χρονη, οι άλλες τρεις λειτουργούσαν και κατέγραφαν τον κήπο και τη μία πλευρά του σπιτιού.

Υπήρχε ωστόσο μια τυφλή γωνία, ένα σημείο το οποίο δεν κάλυπταν οι κάμερες. Οι δολοφόνοι της 75χρονης είχαν επιλέξει να μπουν σπάζοντας το παράθυρο από το συγκεκριμένο τυφλό σημείο.