Σαλαμίνα: Παγώνει το αίμα η νεκροψία της 75χρονης - Τραύματα από ρόπαλο, μαχαίρι, κατσαβίδι

Δεν έχει τέλος η τραγωδία στη Σαλαμίνα, καθώς το ιατροδικαστικό πόρισμα που εκδόθηκε για την 75χρονη που δολοφονήθηκε από ληστές στο σπίτι της την περασμένη Παρασκευή, δείχνει ότι πέθανε βασανιστικά.

Ο θάνατος της ηλικιωμένης προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, που αποκαλύπτει η ΕΡΤ.

Σημειώνεται πως η αρχική εικόνα ήταν πως ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προήλθε από χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι. Η νεκροψία-νεκροτομή δείχνει ότι βρήκε ένα μαρτυρικό θάνατο ενώ έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια.

Σαλαμίνα: Τα σενάρια υπό εξέταση

Τη στιγμή που οι δράστες ακόμα αναζητούνται, οι Αρχές εξετάζουν δύο σενάρια για το έγκλημα. Το ένα είναι πως είτε πρόκειται για σκληρούς κακοποιούς που δεν δίστασαν να σκοτώσουν την ανυπεράσπιστη γυναίκα, και το άλλο πως οι δράστες είναι άτομα που γνώριζε η ηλικιωμένη, καθώς εισέβαλλαν στο σπίτι της χωρίς μάσκες ή κουκούλες.

Διαβάστε ακόμα: Χαλκίδα: Θρήνος για τον Μάριο που δολοφονήθηκε μετά την οπαδική συμπλοκή

Αυτό που κινεί υποψίες είναι αφενός η αγριότητα της ληστείας και του εγκλήματος που προηγήθηκε και αφετέρου το γεγονός ότι δεν αποκλείεται οι δράστες να είχαν ακόμη και πληροφορία εκ των έσω, τόσο για τη λεία που υπήρχε μέσα στο σπίτι, όσο και για τις κινήσεις των προσώπων που μπαινόβγαιναν στο σπίτι.

Σημειώνεται πως μετά το άγριο έγκλημα άρπαξαν περίπου 10.000 ευρώ που διατηρούσε η γυναίκα και ακριβά κοσμήματα.

Φαίνεται δε ότι δεν επέλεξαν τυχαία το σημείο από το οποίο εισέβαλαν στο σπίτι της ηλικιωμένης, καθώς παρακολουθούνταν από τέσσερις κάμερες, μία εσωτερική και τρεις εξωτερικές.

Η εσωτερική είχε απενεργοποιηθεί από την 75χρονη, οι άλλες τρεις λειτουργούσαν και κατέγραφαν τον κήπο και τη μία πλευρά του σπιτιού.

Υπήρχε ωστόσο μια τυφλή γωνία, ένα σημείο το οποίο δεν κάλυπταν οι κάμερες. Οι αδίστακτοι ληστές επέλεξαν να μπουν σπάζοντας το παράθυρο από το συγκεκριμένο τυφλό σημείο.