Δύο νεκροί, σπίτια στις φλόγες, ζημιές και μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από θαλάσσης στη Σαλαμίνα είναι ο τραγικός απολογισμός των δύο μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται στο νησί από το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) στο νησί.

Στους 502 ανέρχονται πλέον οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω των πυρκαγιών στο νησί.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι απεγκλωβισμένοι έχουν μετεπιβιβαστεί σε τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία.

Από το σύνολο των διασωθέντων, 362 άτομα μεταφέρονται με ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Φανερωμένης, προκειμένου να αποβιβαστούν με ασφάλεια.

Από την περιοχή έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον 9 πολίτες στο κέντρο Υγείας με εγκαύματα και 2 από αυτούς αναμένεται να μεταφερθούν στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Η κατάσταση στο νησί παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Για ραγδαία εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, μέσα σε επτά λεπτά, που μέχρι στιγμής έχει αφήσει πίσω της δύο νεκρούς, ανθρώπους με εγκαύματα και δεκάδες που χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την φλεγόμενη περιοχή, έκανε λόγο ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννη, σε έκτακτη ενημέρωση πριν από λίγο για τις δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές.

Ο κ. Βαθροκογιάννης ανέφερε οτι πρόκειται για δύο σχεδόν ταυτόχρονεςς πυρκαγιές, σε μια μέρα δείκτη επικινδυνότητας 4 και πολύ ισχυρούς ανέμους, ενώ ταυτόχρονα έκανε δραματική εκκληση προς τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Δύο νεκροί

Τη ζωή του έχασε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι όταν ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα, καθώς οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι στο οποίο διεμέναν στην περιοχή Περιστέρια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο Mega, το ζευγάρι στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το σπίτι του, φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στο σημείο από τους καπνούς της φωτιάς.

Μάλιστα, το ανατριχιαστικό είναι ότι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τους ηλικιωμένους να καλούν σε βοήθεια, όμως κανείς εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να προσεγγίσει το σημείο για να τους βοηθήσει.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού το σημείο μηδέν έχει βρεθεί και πρόκειται για οικόπεδο με σκουπίδια, κοντά στο σημείο που εντοπίστηκαν οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν συνολικά 192 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 48 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά έξι αεροσκάφη και οκτώ ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας.

Για την απομάκρυνση πολιτών από την παραλία Σατερλί έχουν κινητοποιηθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο πλοία και ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και σκάφη του Λιμενικού.

Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αναπτυχθεί για τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα 'Αμεσης Επέμβασης.

Από τις 14:55 έχουν εκδοθεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση πολιτών. Οδηγίες εκκένωσης έχουν δοθεί για τις περιοχές Περιστέρια, Αίας Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνι και Κακή Βίγλα, με κατευθύνσεις προς Αιάντιο και παραλία Σατερλί, ανάλογα με την περιοχή.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Σαλαμίνα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

- Λεωφόρος Περιστερίων από το ύψος της οδού Αισωπού στην περιοχή Κολώνες, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Περιστέρια

- Λεωφόρος Περιστερίων από το ύψος της οδού Πυλέως, στην περιοχή Περιστέρια, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κολώνες

- Επι της οδού Αγίας Ζώνης από το ύψος της οδού Σουλίου στην περιοχή Κακή Βίγλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σελήνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της πυροσβεστικής για τη φωτιά:

«Καλησπέρα σας από το κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα, σήμερα 16 Αυγούστου 2026. Η πρώτη στις 14:43 στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων.

Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, πλησίον της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Τονίζεται ότι, η περιοχή της Σαλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς - κατηγορία 4- και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ριπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ, γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες των drones επιτήρησης στις 14:46 και 14:50.

Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση, και για τις δύο πυρκαγιές, έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας καθώς και της Περιφέρειας Αττικής όπου σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Περιστέρια, Αίας Κλάμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνι και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις.

Στην παραλία Σατερλί, βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης, Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο Rafnar του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 4 πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος. Aυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση λουόμενων.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της πυρκαγιάς και πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ομοίως σε διασπορά βρίσκονται και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας και μέχρι στιγμής, ασθενοφόρα έχουν παραλάβει 4 άτομα με εγκαύματα και 1 ηλικιωμένο άτομο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».