Σαλαμίνα: Πώς εξαπλώθηκε η φωτιά μέσα σε 4 λεπτά - Εικόνες από drone

Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να πάρει διαστάσεις το μέτωπο της φωτιάς στη Σαλαμίνα. Εικόνες από drone της Πολιτικής Προστασίας αποτυπώνουν την ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε η φωτιά μέσα σε λίγα λεπτά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας.

Στα στιγμιότυπα φαίνεται το πύρινο μέτωπο να μεγαλώνει ραγδαία λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Στις 14:46, μόλις λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, το μέτωπο βρίσκεται ακόμη σε περιορισμένη έκταση. Μέχρι τις 14:50, η εικόνα έχει αλλάξει δραματικά, με τη φωτιά να έχει εξαπλωθεί σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή.

Στη Σαλαμίνα εκδηλώθηκαν παράλληλα δύο μέτωπα, στα Περιστέρια και τα Σελήνια, με τις Αρχές να προχωρούν σε διαδοχικές οδηγίες εκκένωσης. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τους πολύ ισχυρούς ανέμους, ενώ η περιοχή βρισκόταν την Κυριακή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

