Σάμος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή του νησιού

Σορός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή στη Σάμο.

Την σoρό εντόπισε ένας ψαράς στην περιοχή Κουρουντερε της Σάμου και ειδοποίησε το Λιμενικό.

Στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

