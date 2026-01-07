Σάμος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή του νησιού

Σορός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή στη Σάμο.
Την σoρό εντόπισε ένας ψαράς στην περιοχή Κουρουντερε της Σάμου και ειδοποίησε το Λιμενικό.
Στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.
- Σοβαρά τραύματα για Μαδούρο και Φλόρες κατά την απαγωγή: Η σοκαριστική εικόνα στα δικαστήρια
- Σέρρες: Η νεκροτομή «δείχνει» βαριά χτυπήματα στον 17χρονο – Αναλαμβάνει την ευθύνη η μητέρα του 16χρονου
- Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: «Δεν είναι κανείς από τους γονείς μαζί της σε αυτό το εγχείρημα»
- «Πυρά» για ΕΡΤ και Eurovision: «Γιατί προσπαθεί να μας επιβάλλει την Κέλλυ Βρανάκη;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.