Σάμος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή του νησιού

Η σορός που εντοπίστηκε στην περιοχή Κουρούντέρε είναι αγνώστων στοιχείων και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Πλοίο του Λιμενικού
Πλοίο του Λιμενικού | Eurokinissi
Σορός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή στη Σάμο.

Την σoρό εντόπισε ένας ψαράς στην περιοχή Κουρουντερε της Σάμου και ειδοποίησε το Λιμενικό.

Στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.
 

