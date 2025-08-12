Σάμος: Tα μηνύματα του φερόμενου βιαστή δασκάλου σε παιδιά - «Έχεις πολύ όμορφες γάμπες»

Νέα στοιχεία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του φερόμενου βιαστή γυμνασιάρχη στη Σάμο, που κατηγορείται για και ασέλγεια σε βάρος ανήλικων μαθητών.

Όπως μεταφέρει το Star, ο κατηγορούμενος εκπαιδευτικός, δάσκαλος χορού, έστελνε άσεμνα και χυδαία μηνύματα στα παιδιά, με τουλάχιστον 20 από τα φερόμενα θύματά του να τον έχουν καταγγείλει.

Με τις καταθέσεις τους, αποκάλυψαν μάλιστα τον τρόπο που τους προσέγγιζε. Με δώρα, ταξίδια με το σκάφος του, ενώ τους υποσχόταν και σβήσιμο σχολικών απουσιών.

Σάμος: Οι υποσχέσεις του βιαστή εκπαιδευτικού

Ο εν λόγω φέρεται να καλούσε μαθητές στο σπίτι του, για να παρακολουθήσουν ροζ βίντεο, και έστελνε μηνύματα με χυδαίο περιεχόμενο και ακατάλληλες φωτογραφίες μέσω Instagram με τη δράση του να ξεκινά από το 2018.

Σε ένα από αυτά, έγραφε σε ανήλικο μαθητή:

«Έχεις τοπ γάμπες. Είναι γυμνασμένες και πολύ όμορφες».

Δεν δίσταζε, σύμφωνα με τις καταθέσεις των παιδιών, να υπερηφανεύεται για τα όσα έκανε, ενώ πρότεινε εξόδους για καφέ με τους ανήλικους μαθητές.

«Πού είσαι bro μου; Τι κάνεις; Θα πάμε για καφέ;»

Οι καταγγέλλοντες όταν πληροφορήθηκαν ότι ο κατηγορούμενος γυμνασιάρχης οδηγείται προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Γρεβενών, ένιωσαν ανακουφισμένοι και ζητούν την τιμωρία του.

Ένα από τα ανήλικα θύματά του, αποκάλυψε στις αρχές, ότι το καλοκαίρι του 2022, ο γυμνασιάρχης του προσέφερε χρήματα με αντάλλαγμα να του κάνει μασάζ στα πόδια.

«Μου πρότεινε να μου δώσει χαρτζιλίκι για να έχω να κινούμαι, όπως μου είπε. Επίσης μου είπε ότι θα μου κάνει δώρο ποδοσφαιρικά παπούτσια και ταξίδι με το σκάφος του στην Τουρκία και σε κάποιο ελληνικό νησί».

Οι αρχές, εξετάζοντας το κινητό τηλέφωνο του προφυλακισμένου πλέον γυμνασιάρχη, ανακάλυψαν επτά αρχεία με οκτώ συνολικά ανήλικους κάτω των 15 ετών σε άσεμνες στάσεις.

Εξαιτίας αυτού του υλικού ο γυμνασιάρχης αντιμετωπίζει και την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, ενώ οι αρχές με εισαγγελική εντολή έδωσαν στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του.