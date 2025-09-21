Σαμοθράκη: Συναγερμός για εξάπλωση της ευλογιάς στα πρόβατα

Συναγερμός για εξάπλωση της ευλογιάς έχει σημανθεί στην Σαμοθράκη, καθώς η νόσος έχει σκοτώσει μέχρι τώρα πάνω από 3.000 ζώα.

Η νόσος της ευλογιάς έχει ήδη προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο κεφάλαιο του νησιού από τα ζώα ενώ τα αποτελέσματα από νέα δείγματα αναμένονται αφού εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα το πρωί του Σαββάτου στις Μακρυλιές.

Πρόκειται για το τρίτο ύποπτο κρούσμα που σημειώνεται στο διάστημα μίας εβδομάδας όπως αναφέρεται στο ERT News.

Οι κτηνίατροι θα προχωρήσουν αύριο 21/9 δε περισυλλογή δειγμάτων από το νέο ύποπτο κοπάδι και εκείνα θα σταλούν για εργαστηριακές αναλύσεις. Τα προηγούμενα κρούσματα αντιμετωπίστηκαν με την θανάτωση των μολυσμένων κοπαδιών προβάτων.

Από την αρχή του έτους, σε 17 εκτροφές του νησιού τα ζώα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς, βαραίνοντας ιδιαίτερα την τοπική οικονομία.

Η κτηνοτροφία αποτελεί περίπου το 50% των εισοδημάτων της Σαμοθράκης, όπου εκτρέφονται συνολικά 45.000 ζώα σε περίπου 250 εκτροφές.

Ήδη καταγράφονται και οι πρώτες επιπτώσεις καθώς τα παραδοσιακά σφαγεία έχουν κλείσει από την περασμένη Πέμπτη, ενώ σταμάτησε και το ψήσιμο του Σαμοθρακιώτικου κατσικιού στα χωριά.