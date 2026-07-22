Σαμοθράκη: Τουρίστας έπεσε από ύψος 15 μέτρων - Τρίτο ατύχημα σε πέντε μέρες

Τουρίστας έπεσε από μεγάλο ύψος στη Σαμοθράκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, ο άνδρας βρισκόταν στις Βάθρες Σαμοθράκης, όταν έπεσε από ύψος 15 μέτρων.
Όπως προκύπτει, γλίστρησε και έπεσε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.
Για τη διάσωσή του, κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που τον έβγαλε από το σημείο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Εντός της ημέρας αναμένεται να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του.
Σημειώνεται πως αυτό είναι το τρίτο ατύχημα που σημειώνεται στην περιοχή, σε περίοδο πέντε ημερών.
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