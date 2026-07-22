Μενού

Σαμοθράκη: Τουρίστας έπεσε από ύψος 15 μέτρων - Τρίτο ατύχημα σε πέντε μέρες

Ο τουρίστας γλίστρησε και έπεσε από ύψος 15 μέτρων στις Βάθρες Σαμοθράκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αυτό ήταν το τρίτο ατύχημα μέσα σε λίγες μέρες.

Reader symbol
Newsroom
Σαμοθράκη
Σαμοθράκη | ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Τουρίστας έπεσε από μεγάλο ύψος στη Σαμοθράκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, ο άνδρας βρισκόταν στις Βάθρες Σαμοθράκης, όταν έπεσε από ύψος 15 μέτρων.

Όπως προκύπτει, γλίστρησε και έπεσε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.

Για τη διάσωσή του, κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που τον έβγαλε από το σημείο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Εντός της ημέρας αναμένεται να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του. 

Σημειώνεται πως αυτό είναι το τρίτο ατύχημα που σημειώνεται στην περιοχή, σε περίοδο πέντε ημερών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ