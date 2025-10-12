Σαντορίνη: Βούτηξε ο πατέρας στην πισίνα και όταν βγήκε έψαχνε το παιδάκι - Πάνω από μία ώρα του έκαναν ΚΑΡΠΑ

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από την τραγωδία στη Σαντορίνη, όπου ένα 5χρονο παιδάκι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου. Μάλιστα, έχουν συλληφθεί ο 38χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου και ο 37χρονος υπεύθυνος της πισίνας, πιστοποιημένου ναυαγοσώστη, που την ώρα του περιστατικού βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του συγκροτήματος.

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου.

Η τραγωδία συνέβη χθες (11/12), περίπου στις 11:00 το πρωί, σε ξενοδοχείο στην Καμάρα Σαντορίνης, όπου ένα 5χρονο αγοράκι πνίγηκε στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου παραθέριζε με τους γονείς του.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το παιδί ανήκε σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία και όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία, ο πατέρας του βρισκόταν στην πισίνα μαζί του, χωρίς όμως να αντιληφθεί τι συνέβη. Η μητέρα του παιδιού είχε πάει στη θάλασσα.

Ο 33χρονος πατέρας είχε βουτήξει πρώτος στη πισίνα, όταν βγήκε δεν είδε πουθενά το παιδί και και άρχισε να το ψάχνει. Το παιδί έφυγε και σύμφωνα με το Mega, πήγε σε κοντινή πισίνα μικρότερου βάθους. Όταν ο πατέρας βγήκε από το νερό δεν είδε το αγόρι και τελικά μετά από αναζήτηση το εντόπισε στο πάτο της άλλης πισίνας.

Οι προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών να επαναφέρουν τον 5χρονο στη ζωή κράτησαν πάνω από μία ώρα, χωρίς όμως δυστυχώς κάποιο αποτέλεσμα. Η ανάνηψη ξεκίνησε αμέσως στο σημείο με τη χρήση απινιδωτή και ΚΑΡΠΑ και συνεχίστηκε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο του νησιού.

Πρώτος έσπευσε να βοηθήσει το ανήλικο αγόρι ένας γιατρός που διέμενε στο ξενοδοχείο, ενώ στο σημείο άμεσα έσπευσαν και διασώστες του ΕΚΑΒ. Παρά τις επίμονες προσπάθειες το 6χρονο αγόρι δεν ανταποκρινόταν, πιθανότατα επειδή είχε παραμείνει αρκετή ώρα μέσα στο νερό.

«Εκείνο το οποίο έμαθα, ήταν παρόντες οι γονείς στη πισίνα, διέλαυσε της προσοχής τους, ξέφυγε από την προσοχή τους και συνέβη το μοιραίο γεγονός. Υπήρχε απινιδωτής στο ξενοδοχείο, έγινε χρήση, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διακομίσθη στο Νοσοκομείο Θήρας παρά το γεγονός φαινόταν οτι τα πράγματα ήταν δύσκολα, συνέχισαν την προσπάθεια αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή», σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ, o δήμαρχος Σαντορίνης Νίκος Ζώρζος.

«Αρχικά είναι μια ανείπωτη θλίψη και τραγωδία για όλους μας. Υπήρχαν εκεί πέρα και ναυαγοσώστης και προσωπικό του ξενοδοχείου . Ήταν εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα ακόμη και με απινιδωτή που είναι κάτι πραγματικά που δεν είναι σύνηθες να βρίσκεται στα ξενοδοχείο. Έγιναν κάποιες προσπάθειες για την ανάνηψη του παιδιού που δεν απέδωσαν θετικά», ανέφερε ο Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων, Αντώνης Παγώνης.