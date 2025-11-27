Σαρώνει για 3η μέρα η κακοκαιρία Adel: Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Κέρκυρα – Αιτωλοακαρνανία

Η κακοκαιρία Adel σφυροκοπά τη δυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα και την Αιτωλοακαρνανία να βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων και των ισχυρών καταιγίδων που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα.

Το βράδυ της Τετάρτης (26.11.2025) εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και των δύο περιοχών, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς τα έντονα φαινόμενα είχαν ήδη επιφέρει εκτεταμένες ζημιές.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας ότι το διήμερο που ξεκινά σήμερα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολο.

Στην κεντρική Κέρκυρα, η κατάσταση ήταν οριακή: ρέματα υπερχείλισαν, ενώ κατολισθήσεις τοιχίων σημειώθηκαν σε περιοχές όπως οι Άγιοι Δέκα, οι Μπενίτσες και η Δασιά.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στον Ποταμό, όπου οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε λίμνες, αλλά και στον κάμπο της Αλεπούς και το Τρίκλινο, όπου επίσης υπερχείλισαν ρέματα. Η Πυροσβεστική δέχεται συνεχώς κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια, ισόγεια και επιχειρήσεις, καθώς και για κοπές δέντρων.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στην κεντρική Κέρκυρα.

Στην Αιτωλοακαρνανία, προβλήματα δημιουργήθηκαν στο Ζευγαράκι του Δήμου Αγρινίου, μετά την υπερχείλιση ρέματος, που οδήγησε σε άμεση επέμβαση των δημοτικών συνεργείων ώστε να καθαριστούν τα σημεία και να προστατευτούν κατοικημένες περιοχές.

Σοβαρές δυσκολίες εμφανίστηκαν επίσης στο Ρίβιο και στην Εθνική Οδό Αγρινίου–Αμφιλοχίας, λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Πεταλά, από την επίμονη και ισχυρή βροχόπτωση.

Προληπτικά, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σήμερα και στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.