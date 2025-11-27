Η κακοκαιρία Adel συνεχίζεται και σήμερα (27/11), φέρνοντας έντονες βροχές, ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ισχυρές καταιγίδες πλήττουν πολλές περιοχές της Αττικής, συνοδευόμενες από δυνατούς ανέμους.

Σε αρκετούς δρόμους η συγκέντρωση νερού έχει μετατρέψει το οδόστρωμα σε «ποτάμι», προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι μέσα στο επόμενο 24ωρο ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση, με ιδιαίτερα αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα και υψηλή πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Όπως αναφέρει, το κύμα κακοκαιρίας Adel την Πέμπτη θα κινείται αργά προς τα ανατολικά, παραμένοντας πολύ κοντά στη δυτική Ελλάδα και τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα ευπαθείς περιοχές. Πέρα από τα δυτικά, θα επηρεαστούν και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

⚠️⚠️⚠️Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ADEL

✅ο κύμα κακοκαιρίας #Adel αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν ρεύμα . Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη…



Αντίστοιχα, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος τονίζει ότι σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή αναμένεται η κορύφωση της κακοκαιρίας, με βροχές, μπόρες, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο:

Θεσσαλονίκη

Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Αττική

Ήπειρος

Ιόνιο

Δυτική Στερεά

Δυτική Πελοπόννησος

Νότια Πελοπόννησος

Δυτική Κρήτη

Ανατολικό Αιγαίο

Δωδεκάνησα

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμύρες, κατολισθήσεις και σημαντικές ζημιές σε υποδομές. Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και εκδίδουν προειδοποιήσεις μέσω του 112.

Πρόγνωση ΕΜΥ για Πέμπτη (27/11)

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από χαλάζι και πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, οι οποίες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα ενταθούν τη νύχτα. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4–6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 και πιθανώς τα 8 μποφόρ στο Θρακικό νωρίς το πρωί.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο θα κυμανθεί στους 17–19°C, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά στους 19–21°C, ενώ στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 21–22°C και στην Κρήτη τοπικά τους 23°C.

LIVE χάρτης με την πορεία της κακοκαιρίας