Σαρώνει η γρίπη στα παιδιά: 1.000 στις εφημερίες των νοσοκομείων το Σαββατοκύριακο στην Αττική

Σαρώνει η γρίπη στις νεαρές ηλικίες και τα σχολεία και σύμφωνα με τα δεδομένα, περίπου 1.000 παιδιά προσήλθαν στις εφημερίες των παιδιατρικών νοσοκομείων της Αττικής το Σαββατοκύριακο.

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη ένα βρέφος τριών μηνών νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Αγλαΐα Κυριακού, ενώ με βαριά συμπτώματα εισήχθη και ένα 4χρονο κοριτσάκι, που ευτυχώς διέφυγε τον κίνδυνο.

Όπως επισημαίνει το Mega, τα περισσότερα ανήλικα παιδιά επισκέφθηκαν τα νοσοκομεία με γρίπη και λοιπές ιογενείς λοιμώξεις.

Τα κύρια συμπτώματα που αναφέροντα είναι:

Υψηλός πυρετός με ρίγη

Πονοκέφαλος

Πόνος στις αρθρώσεις

Βήχας

Πονόλαιμος

Έντονη κόπωση

Γρίπη: Οι συστάσεις των παιδιάτρων

Οι παιδίατροι συστήνουν εμβολιασμό για καταπολέμηση αλλά και πρόληψη.

Επιπλέον επισημαίνουν ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η επίσκεψη σε γιατρό, αν δεν υποχωρούν τα παραπάνω συμπτώματα.

«Αυτή την εβδομάδα παρατηρούμε μια σταθεροποίηση στα κρούσματα εποχικής γρίπης στην κοινότητα, παρόλα αυτά έχουμε νέες νοσηλείες, οι οποίες κυμαίνονται γύρω στις 600 και έχουμε και αναφερόμενους θανάτους, είναι έξι μέχρι στιγμές από εποχική γρίπη και έχουμε και διασωληνωμένους περίπου 13», είπε ο πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.