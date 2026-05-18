Σάρωσαν οι Έλληνες φοιτητές: Άφησαν πίσω 160 χώρες και σήκωσαν το χρυσό στο Eurobot 2026

Διεθνή διάκριση για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς η φοιτητική επιστημονική ομάδα Hyperion Robotics αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στον παγκόσμιο τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026, που πραγματοποιήθηκε στη La Roche-sur-Yon της Γαλλίας.

Η ομάδα του ΠΔΜ έλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 160 φοιτητικές και ερευνητικές ομάδες από όλον τον κόσμο, εκπροσωπώντας τη χώρα σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής και τεχνολογίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι φοιτητές της Hyperion Robotics σχεδίασαν και ανέπτυξαν αυτόνομο ρομποτικό συστημα, το οποίο μπορεί να εκτελεί σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα, στο πλαίσιο του φετινού θέματος του διαγωνισμού με τίτλο «Winter is Coming».

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η ομάδα DIT Robotics από το National Tsing Hua University, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η ομάδα Memristor από το University of Novi Sad.

Σε δήλωσή του, ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Θεοδουλίδης, χαρακτήρισε τη διάκριση ως «σημαντική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο», επισημαίνοντας ότι αποδεικνύει πως «οι φοιτητές του Ιδρύματος μπορούν να καινοτομούν και να διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο απέναντι σε κορυφαίες ερευνητικές ομάδες παγκοσμίως».

Όπως ανέφερε, «η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς, υψηλού επιπέδου γνώσης και συνεργασίας, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς επιστημόνων και ερευνητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας». Τέλος, σημείωσε ότι «η πορεία της ομάδας ενισχύει τη διεθνή παρουσία και την εξωστρέφεια του Ιδρύματος», επιβεβαιώνοντας τον προσανατολισμό του στην έρευνα, την τεχνολογία και την εφαρμοσμένη καινοτομία.