Σαρτζετάκη – Πενταράκη: Η μακροβιότερη και πιο διάσημη βεντέτα της Κρήτης - 70 χρόνια αίματος και φόβου

Είναι η μακροβιότερη και πιο ξακουστή βεντέτα στην ιστορία της Κρήτης. Οι οικογένειες Σαρτζετάκη και Πενταράκη σκοτώνονταν για 70 χρόνια.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στο 1910 στα Χανιά. Μια βεντέτα που ξεκίνησε στις αρχές του 20ού αιώνα, για λόγους που με τον καιρό κανείς δεν θα θυμόταν.

Κάποιοι λένε πως η αιτία ήταν κτηματικές διαφορές. Άλλοι πως το πρώτο αίμα χύθηκε για τα μάτια μιας γυναίκας.

Ο κύκλος αίματος ανάμεσα στους Σαρτζετάκηδες και τους Πενταράκηδες στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρώπους, με φόνους, ενέδρες και αντίποινα που βύθισαν τα Χανιά στο πένθος.

Το 1948, ο 14χρονος Ανδρέας Πεντάρης δολοφονήθηκε από τον χωροφύλακα Λευτέρη Σαρτζετάκη, ενώ το 1955 ο Απόστολος Σαρτζέτης έπεφτε νεκρός έξω από το σπίτι του, τραγουδώντας μια μαντινάδα.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’50, 120 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε αυτή τη βεντέτα.

Ο κύκλος του αίματος σταμάτησε τελικά με τη νέα γενιά να επιλέγει τη συμφιλίωση.

Όταν, το 1985, ο Χρήστος Σαρτζετάκης εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το παρελθόν επέστρεψε στη μνήμη πολλών. Ο ίδιος φυσικά δεν είχε καμία εμπλοκή, όμως οι συγγένειες υπήρχαν.

Χρήστος Σαρτζετάκης, Ανδρέας Παπανδρέου, Μελίνα Μερκούρη | eurokinissi

Λέγεται ότι ο τότε βουλευτής Ευάγγελος Πεντάρης, συγγενής της άλλης οικογένειας, συγκινήθηκε τη στιγμή της ψηφοφορίας. Τελικά, με παρέμβαση του Ανδρέα Παπανδρέου, για «λόγους εθνικής ενότητας», ψήφισε υπέρ του Σαρτζετάκη.

Ήταν, θα έλεγαν πολλοί, το πρώτο πραγματικό τέλος της βεντέτας.

Με πληροφορίες από το Govnews.

