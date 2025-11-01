Βεντέτα στα Βορίζια: Το χωριό πνίγεται στο αίμα 70 χρόνια μετά - Η παρατήρηση για το κόψιμο ξύλων έφερε 6 νεκρούς

Δεν είναι η πρώτη φορά, που τα Βορίζια στην Κρήτη, αιματοκυλούνται από μία βεντέτα. Πίσω στο 1955 το χωριό πνίγηκε στο αίμα και στο πένθος, συνταρράσοντας εκείνα τα χρόνια το πανελλήνιο και έχοντας τραγικό απολογισμό 6 νεκρούς.

Ήταν 27 Αυγούστου 1955, στους πρόποδες του Ψηλορείτη, όπου έρεαν άφθονο το κρασί και η τσικουδιά. Η Κρητική λύρα ηχούσε και οι μαντινάδες συμπλήρωναν τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Το γλέντι όμως μετατράπηκε σε τραγωδία και η χαρά σε δυστυχία.

Σύμφωνα με τη «Μηχανή του Χρόνου», το ιστορικό του μακελειού στα Βορίζια ξεκίνησε όταν ο 31χρονος Μανούσος Β. έσφαξε τον 38χρονο δασοφύλακα Γιάννη Φρ.. Το θύμα διασκέδαζε σε κεντρικό καφενείο του χωριού μαζί με άλλους.

Είναι αμφίβολο αν πρόλαβε να αντιληφθεί ποιος και γιατί του επιτέθηκε. Χωρίς να προηγηθεί λογομαχία ο δράστης κάρφωσε ένα κρητικό μαχαίρι και όπως λένε οι μάρτυρες «του έκοψε το λάρυγγα».

Ο δασοφύλακας μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο σπίτι και μέσα σε λίγα λεπτά ξεψύχησε. Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε τον πανικό που προκλήθηκε και κατάφερε να εξαφανιστεί χωρίς να συλληφθεί.

Η παρατήρηση για το παράνομο κόψιμο ξύλων

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία μεταξύ των δύο ανδρών. Το θύμα, που ήταν δασοφύλακας, παρατήρησε έναν συγχωριανό του ότι υλοτομεί παράνομα μέσα σε δημόσιο δάσος. Μπροστά στον κίνδυνο να καταγγελθεί για τα καυσόξυλα, αποφάσισε να τον εκφοβίσει.

Όπως καταγγέλθηκε, παρακίνησε έναν συγγενή του να του επιτεθεί. Υπήρξαν όμως και άλλες εκδοχές ως προς το κίνητρο του δράστη.

Μάλιστα αναφέρθηκε ότι αφορμή για το έγκλημα στάθηκε το γεγονός ότι το θύμα δεν ανταπέδωσε τον χαιρετισμό στον ανιψιό του.

Σύμφωνα ωστόσο, με τις μαρτυρίες των κατοίκων που έζησαν τη σφαγή, το έγκλημα διαπράχθηκε επειδή το θύμα απέτρεπε τους πελάτες να επισκεφθούν το καφενείο του δράστη.

Φαίνεται ότι το θύμα απευθύνθηκε σε μια παρέα που πήγαινε στο καφενείο του δράστη και τους κάλεσε να πιουν μαζί σε άλλο καφενείο.

Τότε έβγαλε το μαχαίρι και του επιτέθηκε.

Ο γιος του προέδρου δέχθηκε σφαίρα στο μπαλκόνι

Το φονικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και όλοι οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να δουν τι είχε συμβεί. Μεταξύ αυτών και ο 18χρονος Μανούσος Β., γιος του προέδρου της κοινότητας και συνονόματος του δράστη του φονικού. Καθώς ήταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του, ο νεαρός δέχτηκε μία σφαίρα στην κοιλιακή χώρα, η οποία αποδείχτηκε θανάσιμη.

Το χτύπημα στον 18χρονο δεν ήταν τυχαίο, αφού επρόκειτο για τον πρώτο ξάδελφο του δράστη του πρώτου φονικού, οπότε ήταν ξεκάθαρο ότι μέσα σε μερικά λεπτά είχε «ανοίξει» ο αιματηρός κύκλος της βεντέτας.

Αργότερα και έπειτα από επίπονες έρευνες, αποκαλύφθηκε ότι δράστης αυτής της δολοφονίας ήταν ο Ζαχαρίας Χ., 28 ετών, ανιψιός της συζύγου του δασοφύλακα.

Όμως, τα επεισόδια στα Βορίζια δεν σταμάτησαν εκεί.

Λίγη ώρα αργότερα, βρέθηκε νεκρός σε έναν δρόμο του χωριού, χτυπημένος από πολυβόλο ο Μιχάλης Λ. Για το χτύπημα αυτό κατηγορήθηκε ο 54χρονος κτηνοτρόφος Γιάννης Β., συγγενής του δράστη του πρώτου φονικού.

Πέταξε χειροβομβίδα στους συγκεντρωμένους συγγενείς

Η επόμενη πράξη του δράματος ήταν και η πλέον τραγική. Συγγενής του τρίτου νεκρού, ο 29χρονος Θεοχάρης Λ., άρπαξε μία χειροβομβίδα και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του σκοτωμένου δασοφύλακα, όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι για να τον κλάψουν.

Ο 29χρονος ανέβηκε ψηλά στην ταράτσα του σπιτιού και έριξε τη χειροβομβίδα μέσα στο πλήθος, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επί τόπου άλλοι τρεις κάτοικοι του χωριού και να τραυματιστούν 14, αρκετοί εκ των οποίων διαμελίστηκαν και έμειναν ανάπηροι για την υπόλοιπη ζωή τους. Τραγικός απολογισμός 6 νεκροί και 14 τραυματίες

Η είδηση για το πρωτοφανές μακελειό έγινε αμέσως πρώτο θέμα σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες της χώρας, οι οποίες έστειλαν απεσταλμένους στο χωριό για να καλύψουν από «πρώτο χέρι» τα γεγονότα. Όμως και η Χωροφυλακή είχε φτάσει εκεί με μεγάλη δύναμη ανδρών, αφού ήταν πολύ πιθανόν να συνεχιζόταν η βεντέτα με νέο «γύρο» αντιποίνων.

Στο εδώλιο 6 άτομα

Γι’ αυτόν τον λόγο η δίκη διεξήχθη στην Αθήνα, έπειτα από 1 χρόνο, με πλήθος κοινού να παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις καταθέσεις των μαρτύρων, ενώ, η Αστυνομία Πόλεων είχε λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφευχθούν επεισόδια μεταξύ των συγγενών που είχαν κατακλύσει την αίθουσα.

Στο εδώλιο κάθισαν συνολικά 6 άτομα, τα οποία κατηγορούνταν για την εμπλοκή στα φονικά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Ο φονιάς του δασοφύλακα κατέθεσε ότι είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και δεν καταλάβαινε τι έκανε, ενώ, υποστήριξε ότι ο δασοφύλακας τον είχε εξυβρίσει.

Οι άλλοι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι είχαν την παραμικρή συμμετοχή σε όσα τους καταλογίζονταν.

Η απόφαση ήταν καταδικαστική για τον δολοφόνο του δασοφύλακα και τον άνδρα που είχε σκοτώσει τον 18χρονο νεαρό, ενώ, η μεγαλύτερη ποινή επεβλήθη στον Θεοχάρη Λ. για τη χρήση της χειροβομβίδας.

Ο Μανούσος Β. έμεινε στη φυλακή μέχρι το 1968, ενώ ο Θεοχάρης Λ., που είχε και τη μεγαλύτερη ποινή της κάθειρξης των 25 ετών αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει περίπου 15 χρόνια από την ποινή του.

Η υπόθεση στα Βορίζια έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πλέον αιματηρές βεντέτες στην Ελλάδα.

