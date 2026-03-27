Σβηστά τα φώτα αύριο Σάββατο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών - Ο λόγος

«Παρών» στην «Ώρα της Γης» δηλώνει για 15η συνεχόμενη χρονιά ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), καθώς το Σάββατο 28 Μαρτίου, σε μια συμβολική κίνηση, θα διακοπεί η λειτουργία του ενός από τους δύο διαδρόμους του (δυτικός διάδρομος, 03L/21R και οι τροχόδρομοί του) από τις 20:30 έως τις 21:30, συμμετέχοντας και φέτος στην παγκόσμια πρωτοβουλία του WWF.

Στο ίδιο διάστημα θα μειωθεί και ο φωτισμός στα κτίρια του αεροδρομίου, στους χώρους στάθμευσης οχημάτων εργαζομένων και σε άλλους επιλεγμένους χώρους της υποδομής.

Παράλληλα, στον κεντρικό αεροσταθμό θα πραγματοποιούνται ενημερωτικές ανακοινώσεις σχετικά με τη συμμετοχή του αεροδρομίου και την παγκόσμια κινητοποίηση του WWF στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, ενώ σε οθόνες του κεντρικού αεροσταθμού αναμένεται να εμφανίζεται το επίσημο video για το Earth Hour.

O ΔΑΑ ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους του αεροδρομίου να συμμετάσχουν ατομικά στην «Ώρα της Γης» μειώνοντας ή σβήνοντας τα φώτα στο σπίτι. Συμμετοχή στη συμβολική αυτή κίνηση για την κλιματική αλλαγή θα λάβει επίσης ένας σημαντικός αριθμός καταστημάτων στο Εμπορικό Πάρκο του αεροδρομίου, καθώς και πολλά άλλα μέλη της αεροδρομιακής κοινότητας.

Σημειώνεται πως η διακοπή λειτουργίας του δυτικού διαδρόμου δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου και πραγματοποιείται κατόπιν ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού που επιτρέπεται από την περιορισμένη διάρκεια της δράσης. Όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις θα διεξαχθούν κανονικά από τον ανατολικό διάδρομο του αεροδρομίου.