Σε 48ωρη απεργία τα ταξί στην Αττική την Τετάρτη και Πέμπτη

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν τα ταξί την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη και την Πέμπτη 5 και 6 Νοεμβρίου όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:
- Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026
- Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές
- Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο
- Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.
