Σε 48ωρη απεργία τα ταξί στην Αττική την Τετάρτη και Πέμπτη

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν τα ταξί την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη και την Πέμπτη 5 και 6 Νοεμβρίου όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:

Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026

Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές

Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο

Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.