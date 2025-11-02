Μενού

Σε 48ωρη απεργία τα ταξί στην Αττική την Τετάρτη και Πέμπτη

Ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής.

Newsroom
Ταξί στους δρόμους
Ταξί στους δρόμους της Αθήνας | Eurokinissi/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν τα ταξί την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη και την Πέμπτη 5 και 6 Νοεμβρίου όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:

  • Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026
  • Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές
  • Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο
  • Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.

