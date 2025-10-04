Σε απεργία πείνας 11 Έλληνες του Global Sumud Flotilla: Πώς θα οργανωθεί η επιστροφή τους

Σε φυλακή στην έρημο Νεγκέβ κρατούνται, μέχρι την απέλασή τους, οι 27 Έλληνες ακτιβιστές, όπως και τα άλλα μέλη των πληρωμάτων του Global Sumud Flotilla. Οι 11 από αυτούς κάνουν απεργία πείνας, ζητώντας να τερματιστεί η παράνομη κράτησή τους.

Η Ελληνίδα πρέσβης στο Ισραήλ θα επισκεφθεί την Κυριακή το κέντρο κράτησης υψίστης ασφαλείας Κετσιότ στην έρημο Νεγκέβ, άρα εντός των επόμενων 24ωρών θα έχουμε ευκρινέστερη εικόνα όσον αφορά το πότε θα επιστρέψουν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ορισμένοι από τους Έλληνες έχουν υπογράψει ότι επιθυμούν να παραιτηθούν από ένδικα βοηθήματα. Άλλοι δεν το έχουν κάνει, άρα θα πρέπει να περάσουν από ακροαματική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο κέντρο κράτησης και ενδεχομένως να καθυστερήσει.

Οι επιλογές για τους Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Ενδέχεται να υπάρξει και τμηματική επιστροφή, πάντως από την Κυριακή και μετά.

Σημειώνεται ότι εκτός από τους εξαιρετικά αυστηρούς τόνους που χρησιμοποίησε την Παρασκευή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών όσον αφορά την τήρηση των δικαιωμάτων των Ελλήνων, η Αθήνα απαιτεί την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Παράλληλα, με ειδική πτήση των Τουρκικών Αερογραμμών από το αεροδρόμιο Ραμόν του Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ έφθασαν στις 15:40 (ώρα Ελλάδας) στην Κωνσταντινούπολη, οι 137 ακτιβιστές που κρατούνταν επειδή συμμετείχαν στο στολίσκο που επεδίωκε να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα,

Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται 36 Τούρκοι υπήκοοι και 101 πολίτες τρίτων χωρών, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Ιταλία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, τη Μαλαισία, τη Μαυριτανία, την Ελβετία, την Τυνησία και την Ιορδανία, που συμμετείχαν στον στολίσκο Sumud που επιχείρησε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.