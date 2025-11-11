Σε απόγνωση οι φαρμακοποιοί: Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει για το 4πλό εμβόλιο της γρίπης

Σε απόγνωση βρίσκονται πολίτες και φαρμακοποιοί για τα τετραπλά εμβόλια γρίπης που είχαν προμηθευτεί, καθώς ο ΕΟΠΥΥ δεν τα αποζημιώνει.

Σύμφωνα με το Mega, κάθε Μάρτιο οι φαρμακοποιοί παραγγέλνουν την παρτίδα εμβολίων την οποία θα χρειαστούν από τον Οκτώβριο και μετά προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για την γρίπη.

Τον Φεβρουάριο βγήκε ο αμερικάνικος οργανισμός Υγείας, και σύμφωνα με αυτόν, το 4ο στέλεχος του εμβολίου έχει εξαφανιστεί, άρα ο κόσμος είναι καλυμμένος και με τα τριπλά εμβόλια.

Οι φαρμακοποιοί παραγγέλνουν τον Μάρτιο της παρτίδες τριπλών και τετραπλών.

Μέχρι 31 Οκτωβρίου γίνεται κανονικά ο εμβολιασμός για τη γρίπη και τα εμβόλια αυτά αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα 3πλά και τα 4πλά.

Στις 31 Οκτωβρίου βγήκε ανακοίνωση από τον ΕΟΦ και σύμφωνα με τον οποίο, το 4πλό εμβόλιο δεν αποζημιώνεται πλέον, αλλά ως ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνεται μόνο το 3πλό εμβόλιο.

Έτσι, όποιος κάνει το 4πλό θα το πληρώνει ο ίδιος από την τσέπη του, ωστόσο οι φαρμακοποιοί έχουν προπληρώσει τα 4πλά εμβόλια. Σημειώνεται πως τα 3πλά εμβόλια είναι ακριβότερα από τα 4πλά.

Η απάντηση του υπουργείου είναι ότι όταν τελειώσουν τα 3πλά θα αρχίσουν να αποζημιώνουν και τα 4πλα.