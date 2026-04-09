«Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» έχει ακόμα κοινό; Τι τηλεθέαση σημείωσε;

Το αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» μοιάζει αξεπέραστο και ότι θα προκαλεί πάντα το ενδιαφέρον των πιστών, αλλά και των σινεφίλ θεατών.

Η μεγαλοπρεπής θρησκευτική παραγωγή, που μετρά σχεδόν μισό αιώνα πια, καταφέρνει να συγκεντρώσει ικανοποιητικά ποσοστά τηλεθέασης στην prime time απέναντι μάλιστα σε σειρές που έχουν αγαπηθεί πολύ όπως το «Μπαμπά σ' αγαπώ» και ο «Άγιος έρωτας», τη στρογγυλή θεά και το MasterChef που διανύει μια ανατρεπτική 10η σεζόν.

«Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» το βράδυ της Τετάρτης 8/4 συγκέντρωσε ποσοστό 13,3% στο δυναμικό κοινό και 11% στο γενικό σύνολο.

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης

Δυναμικό κοινό

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 18,1%

Ποδόσφαιρο: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης – 14,3%

Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ – 13,3%

MasterChef – 12,7%

Άγιος Έρωτας – 10,9%

Survivor – 6,9%

Το παιδί – 3%

Από Ήλιο σε Ήλιο – 2,4%

Γενικό σύνολο

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 19,5%

Ποδόσφαιρο: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης – 15,1%

Άγιος Έρωτας – 16,4%

Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ – 11%

Survivor – 10,7%

MasterChef – 10,4%

Από Ήλιο σε Ήλιο – 4,1%

Το παιδί – 2,1%



*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά.